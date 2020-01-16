Minik yeteneklerin belge coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü tarafından pilot proje olarak uygulamaya konulan ‘Çocuklarla Masal Saati ve Kültür Atölyeleri Projesi’nin miniklere sertifikaları dağıtıldı.

Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şerif Artiş İlkokulu iş birliğiyle pilot uygulaması planlanan projenin birinci kurunu 300’e yakın öğrenci başarıyla tamamladı. Belge dağıtım törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, 22. Dönem Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu, Kültür Şube Müdürü Yusuf Sevinç ve Şerif Artiş İlkokulu İdareci ve öğretmenleri katıldı. Başarılı olan minik yeteneklere ve projeye katkısı olan öğretmen ve Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencilerine de belgeleri takdim edildi.

Atölye çalışmaları ve faaliyetleri Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencileriyle gönüllülük esasına dayalı olarak iş birliği içinde gerçekleştirildi. Kültür Bakanlığı sanatçısı Ahmet Turunç tarafından uygulamalı olarak tarihî Türk hikâyeleri ve masalları anlatıldı. Nasreddin Hoca, Dede Korkut, Bamsı Beyrek, Keloğlan gibi tarihi Türk karakterlerinin ön planda olduğu tiyatral gösterimlerle, yazılı ve sözlü Türk kültürün çocuklara tanıtıldı..

BURSA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:48

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