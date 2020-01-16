Bursaspor şeytanın bacağını kırmak istiyor

- Sezonun ikinci yarısının ilk maçında evinde Fatih Karagümrük´ü ağırlayacak olan Bursaspor, bu mücadeleyi kazanarak son 3 sezonluk süreçte ikinci yarı başlangıçlarındaki olumsuz tabloyu değiştirmek istiyor.
TFF 1´inci Lig´in 18´inci haftasında Bursaspor, 19 Ocak Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda Fatih Karagümrük´ü ağırlayacak. Antalya kampı ve sonrasındaki süreçte bu önemli mücadele için kenetlenen Bursa temsilcisi, kazanarak son yıllardaki talihsizliğini de kırmak istiyor. Son 3 sezonluk dilimde ikinci yarı başlangıçlarına bakıldığında Bursaspor´un ilk maçlarında galibiyet almakta zorlandığı görülürken, pek çok maç da puansız noktalandı.
Geçen sezon ikinci yarının ilk 6 haftasında galibiyet alamayan Bursaspor, bu mücadelelerin 3´ünü kaybederken, 3´ünde ise rakipleriyle puanları paylaştı. İkinci yarıdaki ilk galibiyetini 24´üncü haftada oynadığı maçta alan Bursa temsilcisi, önceki sezonda da benzer bir görüntü çizdi. 2018/18 sezonunun ikinci yarısında da ilk 6 maçını kazanamayan yeşil beyazlılar, bunların 4´ünü kaybederken; devre arası sonrası ilk galibiyetine yine 24´üncü haftada ulaştı. 2016/17 sezonunda da ilk 5 hafta kazanamayan Bursaspor, 23´üncü haftada ilk galibiyetini elde etti.
Bursaspor´da teknik heyet ve oyuncular ise, Fatih Karagümrük´ü incelerken bu mücadeleyi kazanarak, 3 sezonluk aranın ardından ikinci yarıya galibiyetle başlangıç yapmak istiyor.
BURSA
16 Ocak 2020 Perşembe
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