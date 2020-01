TGK'dan Mısır'a kınama

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Mısır polisinin Anadolu Ajansının Kahire ofisinde 4 çalışanı gözaltına almasını kınadı.

Yaptığı yazılı açıklamada, gazetecilerin bir an önce serbest bırakılması gerektiğini ifade eden TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, "Anadolu Ajansında çalışan gazetecilere yönelik Mısır emniyet güçleri tarafından yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Basın özgürlüğüne yönelik bu kabul edilemez saldırı tarihe kara bir leke olarak not düşüldü. Meslektaşlarınızın bir an önce serbest bırakılmasını diliyoruz" dedi.

BURSA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:18

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:09

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.