3 gündür haber alınamıyordu, sandalyesinde ölü bulundu

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- BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 3 gündür haber alınamayan Adnan Binbir (67), evinde sandalyesine oturur vaziyette ölü bulundu.

İlçedeki Vıraca Mahallesi, Yavuz Sokak´taki evinde yalnız yaşayan Adnan Binbir´den, 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, kapıyı açtıklarında Binbir'i sandalyesine oturur vaziyette ölü buldu. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Binbir'in, kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Adnan Binbir'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

Öte yandan Binbir'in, özel radyo ve televizyonların yayın hayatına başladığı dönemde ilçede ilk kurulan radyonun eski sahibi olduğu öğrenildi.



BURSA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:48

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