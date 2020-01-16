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Minik İsa’nın kolundaki yanık, elini kullanamaz hale getirdi Doğuştan kolunda yanıkla dünyaya gelen ...

İHA

Bursa'da Midilli ailesinin bebekleri İsa'nın kolunda yanıkla doğması aileyi hayrete düşürdü. Henüz kolundaki yaranın sebebi belirlenemezken, 1,5 yaşına gelen minik İsa'nın kolundaki yara sol elini kullanılamaz hale getirdi. Acılı aile İsa'nın kolundaki yaranın tedaviye cevap vermediğini belirtirken, diğer yandan da doktorlar anne karnında oluşan yaranın sebebini araştırıyor.

Minik İsa’nın kolundaki yanık, elini kullanamaz hale getirdi Doğuştan kolunda yanıkla dünyaya gelen minik İsa yetkililerden yardım bekliyor Minik İsa’nın yanık kolu tedaviye cevap vermiyor Ufuk Midilli: ’’Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz ’’

Bursa’da Midilli ailesinin bebekleri İsa’nın kolunda yanıkla doğması aileyi hayrete düşürdü. Henüz kolundaki yaranın sebebi belirlenemezken, 1,5 yaşına gelen minik İsa’nın kolundaki yara sol elini kullanılamaz hale getirdi. Acılı aile İsa’nın kolundaki yaranın tedaviye cevap vermediğini belirtirken, diğer yandan da doktorlar anne karnında oluşan yaranın sebebini araştırıyor.
Bursa’da 1,5 yıl önce dünyaya gelen Rukiye ve Ufuk Midilli çiftinin bebekleri İsa Asaf Midilli, kolunda yanıkla doğdu. Durumu fark eden doktorları aileyi odasına çağırarak, bebeklerinin kolunda bir kızarıklık olduğunu söyledi. Aile ise, hamilelik esnasında kontrollere düzenli şekilde gittiklerini ve böyle bir şeyden haberlerinin olmadığını belirtti. Midilli ailesi bunun üzerine vakit kaybetmeden bebekleri İsa’yı plastik cerrahi servisine götürdü. Burada yapılan tedavi ve tetkikler sonucu yaranın sebebi anlaşılmadı. Bir kaç gün sonra kolu kabuk bağlayan İsa’yı ailesi tekrar doktora götürdü. Anne karnında oluştuğu söylenen yaradan parça alan doktorlar incelemek üzere patolojiye gönderdi. Minik İsa’nın kabuk tutan kolu ise doktorlardan tarafından sargıya alındı. Uzun süre sargıda hareketsiz kalan İsa’nın kolu, sargılar açıldıktan sonra sol bileğini ve parmağını kullanılamaz hale getirdi.
’’Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz’’
İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan Ufuk Midilli, "Hematoloji, çocuk doktoru, plastik cerrahi, fizik tedavi gibi çeşitli yerlere gönderdiler. Sonuç olarak çocuğumuz 1 buçuk yaşına geldi, fakat yaranın ne olduğu hakkında bir bilgi sahibi değiliz. Bizim merak ettiğimiz tek şey, anne karnında böyle bir yara oluşabilir mi? Olabilirse bunun sebebi ne? Neğilse de bir ihmal varsa bunun ortaya çıkmasını istiyoruz. Çocuğum sol bileğini ve parmaklarını kullanamıyor. Oğlumuz belki ileride yetenekli bir çocuk olacaktı, ama bileğini, parmaklarını kullanamadığı için şu an sıkıntıdayız. Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık bakanlığından ve bilirkişilerin bizlere bu konuda yardımcı olmasını istiyoruz" dedi.
Anne Rukiye Midilli ise İsa’nın hamilelik sürecinde bütün kontrollerini yaptırdığını, herhangi bir sorunun olmadığını belirterek, "Son aylara doğru iri bebek teşhisi konulmuştu. Normal doğum değil de sezaryenle alınsa riski vardı. Hamilelik sürecime zarar verebilecek ne bir ilaç, ne bir madde kullanmadım. Ultrasona girdiğimde de hiç bir şey çıkmadı. Doğumdan sonra narkozun etkisiyle ben çocuğun elindeki yarayı fark edemedim. 3 gün sonra gördüm yarayı. Ondan sonra da plastik cerrahiye yönlendirdiler. Bir aylık süreçte araştırıldı, bütün yollara başvuruldu. Yara anne karnında oluşmasına rağmen bütün sebeplere bakıldı. Ama yine de bir sebep bulunamadı. O kabuktan bir parça alındı, ama bize son olarak anne karnında oluşan bir yara olduğu söylendi. Sebebi söylenmedi" dedi.

BURSA

16 Ocak 2020 Perşembe

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