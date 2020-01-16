Bursalı sobacılardan ısıtan yardım Yardıma muhtaç ailelere 350 soba

Bursa'da Tenekeciler Sobacılar Sıhhi Tesisat Isıtma ve İklimlendirme Sanatkarları Odası tarafından dar gelirli ailelere 350 soba dağıtıldı.

Bursa Tenekeciler Sobacılar Sıhhi Tesisat Isıtma ve İklimlendirme Sanatkarları Odası tarafından 17'si düzenlenen geleneksel soba dağıtım töreni yapıldı. Sobacılar, törenin ardından 350 sobayı Osmangazi, Yıldırım, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, Harmancı belediyeleri, Somuncu Baba Vakfı ve Yeşeren Umutlar Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine teslim etti. Sobalar teslim alınan belediyeler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Oda Başkanı Bedri Gülşen, herkesin gücüne göre bu kampanyaya destek verdiklerini söyledi. Gülşen, "Soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahiplerine ulaşması bizim için çok önemli. Dua etmeleri bizim için yeterli. Bize katkı sağlayan firmalara ve bugün aramızda olan herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

BURSA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:48

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