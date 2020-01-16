Nilüfer avantajı kaptı

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Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Nilüfer Belediyespor rakibi Seyhan Belediyespor’u 4230 yenerek, tur için büyük avantaj yakaladı.

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Seyhan Belediyespor ile Üçevler Spor Tesisleri’nde karşı karşıya geldi. Nilüfer Belediyespor karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren üstünlüğü ele geçirdi. İlerleyen dakikalarda hızlı hücumlarla arayı açan mavi yeşil beyazlı hentbolcular ilk yarıyı 2116 önde tamamladı. İkinci yarıda da oyun ve skor üstünlüğünü elinde bulunduran Nilüferli hentbolcular maçtan 4230 galip ayrıldı. İkinci maç 5 Şubat’ta Adana’da oynanacak. Nilüfer Belediyespor rövanş maçında turu geçerse kupada tur atlayarak adını ilk 4’e yazdıracak.

BURSA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:48

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