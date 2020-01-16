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Dündar’dan Bursa AÇSH Müdürü Yılmaz’a ziyaret

İHA

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geçtiğimiz günlerde Âile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Bursa İl Müdürlüğü'ne atanan Hasan Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Dündar’dan Bursa AÇSH Müdürü Yılmaz’a ziyaret

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geçtiğimiz günlerde Âile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Bursa İl Müdürlüğü’ne atanan Hasan Yılmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Âile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine atanan Hasan Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Başkan Dündar, yeni görevinin hayırlı olması dileklerinde bulunduğu Yılmaz’a, Bursa gibi bir şehirde görev yapıyor olmanın büyük bir onur olduğunu söyledi. Osmangazi Belediyesi olarak Âile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile ortaklaşa birçok proje düzenlediklerini ifade eden Başkan Dündar, düzenledikleri faaliyetlerin verimli geçtiğini dile getirdi.
Gönül belediyeciliği alanında örnek çalışmalara imza atıklarını kaydeden Başkan Dündar, “Bilhassa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile gerçekleştirdiğimiz ‘Dede Nene Torun El Ele Bahar Şenliği’ büyük ilgi görüyor. İnşallah birlikte daha güzel işler yapacağız. Bu güzel şehirde, sizlerle çalışacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Allah yeni görevinizde muvaffakiyetler versin” dedi.
Nâzik ziyaretten duyduğu memnuniyeti bildiren Hasan Yılmaz ise Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

BURSA

16 Ocak 2020 Perşembe

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