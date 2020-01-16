Nilüfer avantajı kaptı

- Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Nilüfer Belediyespor rakibi Seyhan Belediyespor´u 42-30 yenerek, tur için büyük avantaj yakaladı.
Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Seyhan Belediyespor ile Üçevler Spor Tesisleri´nde karşı karşıya geldi. Nilüfer Belediyespor karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren üstünlüğü ele geçirdi. İlerleyen dakikalarda hızlı hücumlarla arayı açan mavi yeşil beyazlı hentbolcular ilk yarıyı 21-16 önde tamamladı. İkinci yarıda da oyun ve skor üstünlüğünü elinde bulunduran Nilüferli hentbolcular maçtan 42-30 galip ayrıldı. İkinci maç 5 Şubat´ta Adana´da oynanacak. Nilüfer Belediyespor rövanş maçında turu geçerse kupada tur atlayarak adını ilk 4´e yazdıracak.
BURSA
16 Ocak 2020 Perşembe
- İMSAK 06:48
- GÜNEŞ 08:17
- ÖĞLE 13:18
- İKİNDİ 15:47
- AKŞAM 18:09
- YATSI 19:33