Gıda Mühendisleri Odası’nda Serkan Durmuş adaylığını açıkladı GMO’da Serkan Durmuş ve ekibi, değişim ve yenilik sloganıyla yola çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gıda Mühendisleri Odası’nda Serkan Durmuş adaylığını açıkladı GMO’da Serkan Durmuş ve ekibi, değişim ...

İHA

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi'nin 2526 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek seçimli Genel Kurulu öncesinde, Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi önceki dönem Başkanı ve Bursa Gıda Mühendisleri Platformu'nun Başkan Adayı Serkan Durmuş, ekibiyle birlikte adaylığını açıkladı.

Gıda Mühendisleri Odası’nda Serkan Durmuş adaylığını açıkladı GMO’da Serkan Durmuş ve ekibi, değişim ve yenilik sloganıyla yola çıktı

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin 2526 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek seçimli Genel Kurulu öncesinde, Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi önceki dönem Başkanı ve Bursa Gıda Mühendisleri Platformu’nun Başkan Adayı Serkan Durmuş, ekibiyle birlikte adaylığını açıkladı.
Akademik odalarda seçim heyecanı devam ediyor. Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi önceki dönem Başkanı Serkan Durmuş, yaklaşan seçimler öncesi ekibiyle birlikte düzenlediği basın toplantısında adaylığını açıkladı. Bursa Akademik Odalar Yerleşkesi BAOB’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Durmuş, “Mesleğimize, meslektaşlarımıza, halk sağlığına, gıda sektörümüze, Bursa’mıza ve ülkemize olan sorumluluğumuz gereği TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin 20202022 dönem yönetimine adayız” dedi.
GMO’da değişim ve yenilik zamanı
GMO’da değişimin gerektiğini söyleyen Durmuş, “Tarımın ve gıda sektörünün zor günler geçirdiği ve tüm paydaşlar ile birlikte tek yürek ve tek düşünce ile aynı masa etrafında politika üretme anlayışının benimsenmesi gereken bu dönemde bizler elimizi taşın altına koymak için buradayız. Ekip olarak; mesleğine ve meslek odasına sahip çıkma iradesini ortaya koymak adına var gücümüzle çalışacağımıza yemin ettik. Çünkü; bizim bu mesleğe sevdamız ve borcumuz var. Gelinen noktada meslek odamızda bir değişime ve yeni bir anlayışın varlığına ihtiyaç duyduğumuzu vurgulamak isteriz.” ifadesinde bulundu.
Gıda mühendisi istihdamı arttırılacak
Yeni dönemle birlikte değişimlerden bahseden Durmuş, “Hiç bir meslektaşımızı kırmadan, ötekileştirmeden, aynı çatı ve amaç doğrultusunda gıda mühendisliği mesleğini en iyi şekilde temsil etmek ana hedefimizdir. Biz birlikte güçlüyüz ve birlikte bir gücüz. Bursa’da 4 bine yakın üretim yeri, 21 bin 500 adet satış noktası olmak üzere toplamda 25 binin üzerinde gıda işletmesi bulunmaktadır. Yaşadığımız bu güzel şehirde; sektörümüzü marka değeri ile, hem ülkemiz de hem de uluslararası alanda en iyi şekilde temsil eden, gıda sektörüne değer katan, bir çok gıda işletmesi bulunmaktadır. Sektörün büyük bir potansiyelini, sınırlarında barındıran Bursa’da iki üniversitemizde gıda mühendisliği bölümümüz bulunmaktadır. Her yıl bu üniversitelerimizden 100’ün üzerinde arkadaşımız mezun olarak meslek hayatına atılmaktadır. Ülkemizde gıda mühendisliği bölümlerinin durumuna baktığımızda 60'ın üstünde gıda mühendisliği bölümünün var olduğunu ve bu bölümlerden de, her yıl ortalama 4 bin ila 4 bin 500 meslektaşımızın mezun olduğunu söyleyebiliriz. Buna karşın ülkemizde, maalesef gıda sektörü aynı oranda büyümemektedir. Yani işsiz mühendis orduları her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle gıda mühendislerinin istihdamına yönelik çalışmalar yapmak başlıca ödevimizdir.” ifadesinde bulundu.

Meslek odası güçlendirilecek
Seçilmesiyle birlikte meslek odasının güçlendirileceğini söyleyen Durmuş, “İlimizde yaklaşık 3 binin üzerinde gıda mühendisi, gıda sektöründe çalışmakta iken sadece bine yakın meslektaşımızın odamıza üyeliği bulunmaktadır. Meslektaşlarımızın yüzde 6065‘i meslek odalarına üye değildir. Oda üyelerimizin ise; yaklaşık yüzde 20’si ilimizde görev yapmayıp, sadece oda kayıtları ilimizde görünmektedir. Kamu sektörüne baktığımızda ise kamuda çalışan gıda mühendislerimizin yaklaşık yüzde 15’inin oda üyemiz olduğu, yüzde 85‘inin ise meslek odamıza üye olmadığı ve hatta üye olmak istemediği görülmektedir. Meslek odası olarak örgütlülüğümüzü güçlendirmek ve bunun için yeni dönemde farklı ve daha etkin bir çalışma yapmak zaruri bir gerçektir.” dedi.
Kamuoyu doğru ve zamanında bilgilendirilecek
Gıda güvenilirliği ve gıda güvenliği kavramı deyince ilk akla gelmesi gereken gıda mühendisliği mesleğinin saygınlığı olduğunu söyleyen Durmuş, “Medyada konunun uzmanı olmayan gıda konusunda eğitim almamış kişi veya kişilerin sözüne tercih edilmektedir. Halk, konusunda uzman, bu alanda eğitim almış gıda mühendislerine itibar etmek yerine bu boşluğu kullanan kişilerin yalan yanlış bilgilerine inanmak zorunda bırakılmaktadır. Çünkü kamuoyunu bilgilendirmesi gereken meslek odamız yeteri kadar konuyu ele almamaktadır. Yeni dönemde gıda mühendisleri odası Bursa şubesi olarak kamuoyunu etkin ve ilk ağızdan bilgilendireceğiz.
Gıdanın her alanında olacağız
Meslek odası lobisinin zayıfladığını söyleyen Durmuş, “Meslek odamızın lobisi ve etkinliği her geçen gün zayıflamış, sistematik olarak da küçültülmüştür. Tüm bu gerçeklere baktığımızda mesleğimiz ve odamız adına yeni bir anlayış ortaya koymanın vakti gelmiştir. Bize yeni bir anlayış, yeni bir bakış, yeni bir eylem gerek. Bize yenilik gerek!.. Bizim tek gerçeğimiz var, oda diplomalarımız da yazan gıda mühendisliği mesleğidir. Bu meslek için çalışan, mücadele eden, bilgisini, tecrübesini, emeğini esirgemeyen her meslektaşımız bizim yol arkadaşımızdır. Hep söyledik söyleyeceğiz. Bursa’da, nerede gıda konuşuluyorsa biz oradayız demiştik. Şimdi bunu daha da ilerleterek diyoruz ki; gıda ile ilgili her fikirde, her düşüncede ve projede biz yoksak olmaz.” İfadelerini kullandı.

BURSA

16 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:48
  • GÜNEŞ 08:17
  • ÖĞLE 13:18
  • İKİNDİ 15:47
  • AKŞAM 18:09
  • YATSI 19:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Robotik kodlamada sertifika heyecanı
YEREL HABERLER Robotik kodlamada sertifika heyecanı
Nilüfer avantajı kaptı
YEREL HABERLER Nilüfer avantajı kaptı
Köylerde sağlık taraması başladı
YEREL HABERLER Köylerde sağlık taraması başladı
Cargill’in imar planına 11 yıl sonra iptâl kararı
YEREL HABERLER Cargill’in imar planına 11 yıl sonra iptâl kararı
Maskeli hırsızlardan 2'si yakalandı
YEREL HABERLER Maskeli hırsızlardan 2'si yakalandı
Mudanya’da sıkıntılar çözümün arifesinde
YEREL HABERLER Mudanya’da sıkıntılar çözümün arifesinde
Minik Özhan dostları alışverişteydi
YEREL HABERLER Minik Özhan dostları alışverişteydi
700 polisle şafak operasyonunda kapılar koç başlarıyla kırıldı Bursa'da şafak vakti uyuşturucu operasyonunda 25 gözaltı
YEREL HABERLER 700 polisle şafak operasyonunda kapılar koç ...
Belediye personeline ergenlik semineri
YEREL HABERLER Belediye personeline ergenlik semineri
Dündar’dan Bursa AÇSH Müdürü Yılmaz’a ziyaret
YEREL HABERLER Dündar’dan Bursa AÇSH Müdürü Yılmaz’a ziyaret
Nilüfer avantajı kaptı
YEREL HABERLER Nilüfer avantajı kaptı
Bursalı sobacılardan ısıtan yardım Yardıma muhtaç ailelere 350 soba
YEREL HABERLER Bursalı sobacılardan ısıtan yardım Yardıma muhtaç ...
Maskeli hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı
YEREL HABERLER Maskeli hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı
Minik İsa’nın kolundaki yanık, elini kullanamaz hale getirdi Doğuştan kolunda yanıkla dünyaya gelen minik İsa yetkililerden yardım bekliyor Minik İsa’nın yanık kolu tedaviye cevap vermiyor Ufuk Midilli: ’’Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz ’’
YEREL HABERLER Minik İsa’nın kolundaki yanık, elini kullanamaz hale ...
3 gündür haber alınamıyordu, sandalyesinde ölü bulundu
YEREL HABERLER 3 gündür haber alınamıyordu, sandalyesinde ölü ...
Kar yağması enfeksiyon hastalıklarını azaltıyor Acil Sağlık Sorumlu Müdürü Doktor Koray Akay, şehir merkezlerinde kar yağışı görülmemesinin mikropların ölmemesini engellediğini bunun da hastalıkları arttırdığını söyledi
YEREL HABERLER Kar yağması enfeksiyon hastalıklarını azaltıyor Acil ...
TGK'dan Mısır'a kınama
YEREL HABERLER TGK'dan Mısır'a kınama
3 gündür haber alınamayan eski radyocu evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER 3 gündür haber alınamayan eski radyocu evinde ölü ...
Bursaspor şeytanın bacağını kırmak istiyor
YEREL HABERLER Bursaspor şeytanın bacağını kırmak istiyor
Osmangazi’de yollar yenilendi Osmangazi’den 1 yılda 85 bin ton asfalt
YEREL HABERLER Osmangazi’de yollar yenilendi Osmangazi’den 1 yılda ...
Otomotiv sektöründe 130 bin çalışan için grev kararı
YEREL HABERLER Otomotiv sektöründe 130 bin çalışan için grev kararı
“Yok Yere Temâşâ” turneye çıktı
YEREL HABERLER “Yok Yere Temâşâ” turneye çıktı
Karacabey Kitap Günlerine büyük ilgi
YEREL HABERLER Karacabey Kitap Günlerine büyük ilgi
Tiyatroya 3 ödül daha
YEREL HABERLER Tiyatroya 3 ödül daha

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X