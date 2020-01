Gıda Mühendisleri Odası’nda Serkan Durmuş adaylığını açıkladı GMO’da Serkan Durmuş ve ekibi, değişim ve yenilik sloganıyla yola çıktı

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin 2526 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek seçimli Genel Kurulu öncesinde, Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi önceki dönem Başkanı ve Bursa Gıda Mühendisleri Platformu’nun Başkan Adayı Serkan Durmuş, ekibiyle birlikte adaylığını açıkladı.

Akademik odalarda seçim heyecanı devam ediyor. Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi önceki dönem Başkanı Serkan Durmuş, yaklaşan seçimler öncesi ekibiyle birlikte düzenlediği basın toplantısında adaylığını açıkladı. Bursa Akademik Odalar Yerleşkesi BAOB’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Durmuş, “Mesleğimize, meslektaşlarımıza, halk sağlığına, gıda sektörümüze, Bursa’mıza ve ülkemize olan sorumluluğumuz gereği TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin 20202022 dönem yönetimine adayız” dedi.

GMO’da değişim ve yenilik zamanı

GMO’da değişimin gerektiğini söyleyen Durmuş, “Tarımın ve gıda sektörünün zor günler geçirdiği ve tüm paydaşlar ile birlikte tek yürek ve tek düşünce ile aynı masa etrafında politika üretme anlayışının benimsenmesi gereken bu dönemde bizler elimizi taşın altına koymak için buradayız. Ekip olarak; mesleğine ve meslek odasına sahip çıkma iradesini ortaya koymak adına var gücümüzle çalışacağımıza yemin ettik. Çünkü; bizim bu mesleğe sevdamız ve borcumuz var. Gelinen noktada meslek odamızda bir değişime ve yeni bir anlayışın varlığına ihtiyaç duyduğumuzu vurgulamak isteriz.” ifadesinde bulundu.

Gıda mühendisi istihdamı arttırılacak

Yeni dönemle birlikte değişimlerden bahseden Durmuş, “Hiç bir meslektaşımızı kırmadan, ötekileştirmeden, aynı çatı ve amaç doğrultusunda gıda mühendisliği mesleğini en iyi şekilde temsil etmek ana hedefimizdir. Biz birlikte güçlüyüz ve birlikte bir gücüz. Bursa’da 4 bine yakın üretim yeri, 21 bin 500 adet satış noktası olmak üzere toplamda 25 binin üzerinde gıda işletmesi bulunmaktadır. Yaşadığımız bu güzel şehirde; sektörümüzü marka değeri ile, hem ülkemiz de hem de uluslararası alanda en iyi şekilde temsil eden, gıda sektörüne değer katan, bir çok gıda işletmesi bulunmaktadır. Sektörün büyük bir potansiyelini, sınırlarında barındıran Bursa’da iki üniversitemizde gıda mühendisliği bölümümüz bulunmaktadır. Her yıl bu üniversitelerimizden 100’ün üzerinde arkadaşımız mezun olarak meslek hayatına atılmaktadır. Ülkemizde gıda mühendisliği bölümlerinin durumuna baktığımızda 60'ın üstünde gıda mühendisliği bölümünün var olduğunu ve bu bölümlerden de, her yıl ortalama 4 bin ila 4 bin 500 meslektaşımızın mezun olduğunu söyleyebiliriz. Buna karşın ülkemizde, maalesef gıda sektörü aynı oranda büyümemektedir. Yani işsiz mühendis orduları her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle gıda mühendislerinin istihdamına yönelik çalışmalar yapmak başlıca ödevimizdir.” ifadesinde bulundu.



Meslek odası güçlendirilecek

Seçilmesiyle birlikte meslek odasının güçlendirileceğini söyleyen Durmuş, “İlimizde yaklaşık 3 binin üzerinde gıda mühendisi, gıda sektöründe çalışmakta iken sadece bine yakın meslektaşımızın odamıza üyeliği bulunmaktadır. Meslektaşlarımızın yüzde 6065‘i meslek odalarına üye değildir. Oda üyelerimizin ise; yaklaşık yüzde 20’si ilimizde görev yapmayıp, sadece oda kayıtları ilimizde görünmektedir. Kamu sektörüne baktığımızda ise kamuda çalışan gıda mühendislerimizin yaklaşık yüzde 15’inin oda üyemiz olduğu, yüzde 85‘inin ise meslek odamıza üye olmadığı ve hatta üye olmak istemediği görülmektedir. Meslek odası olarak örgütlülüğümüzü güçlendirmek ve bunun için yeni dönemde farklı ve daha etkin bir çalışma yapmak zaruri bir gerçektir.” dedi.

Kamuoyu doğru ve zamanında bilgilendirilecek

Gıda güvenilirliği ve gıda güvenliği kavramı deyince ilk akla gelmesi gereken gıda mühendisliği mesleğinin saygınlığı olduğunu söyleyen Durmuş, “Medyada konunun uzmanı olmayan gıda konusunda eğitim almamış kişi veya kişilerin sözüne tercih edilmektedir. Halk, konusunda uzman, bu alanda eğitim almış gıda mühendislerine itibar etmek yerine bu boşluğu kullanan kişilerin yalan yanlış bilgilerine inanmak zorunda bırakılmaktadır. Çünkü kamuoyunu bilgilendirmesi gereken meslek odamız yeteri kadar konuyu ele almamaktadır. Yeni dönemde gıda mühendisleri odası Bursa şubesi olarak kamuoyunu etkin ve ilk ağızdan bilgilendireceğiz.

Gıdanın her alanında olacağız

Meslek odası lobisinin zayıfladığını söyleyen Durmuş, “Meslek odamızın lobisi ve etkinliği her geçen gün zayıflamış, sistematik olarak da küçültülmüştür. Tüm bu gerçeklere baktığımızda mesleğimiz ve odamız adına yeni bir anlayış ortaya koymanın vakti gelmiştir. Bize yeni bir anlayış, yeni bir bakış, yeni bir eylem gerek. Bize yenilik gerek!.. Bizim tek gerçeğimiz var, oda diplomalarımız da yazan gıda mühendisliği mesleğidir. Bu meslek için çalışan, mücadele eden, bilgisini, tecrübesini, emeğini esirgemeyen her meslektaşımız bizim yol arkadaşımızdır. Hep söyledik söyleyeceğiz. Bursa’da, nerede gıda konuşuluyorsa biz oradayız demiştik. Şimdi bunu daha da ilerleterek diyoruz ki; gıda ile ilgili her fikirde, her düşüncede ve projede biz yoksak olmaz.” İfadelerini kullandı.

