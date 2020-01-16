Bu sefer asfaltı değil, gönülleri ısıttılar

Otomobil kulüpleri trafikte yaptıkları tehlikeli hareketlerle sık sık ülke gündemine gelirken, Bursa Toyota Club (BTC) üyeleri önemli bir farkındalık projesini gerçekleştirdiler.

Sosyal medya üzerinden bir araya gelen gönüllülerden oluşan ve Bursa’nın en büyük otomobil kulüplerinden birisi olan Bursa Toyota Club, örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Bazı otomobil kulüplerinin trafiği felç eden etkinlikleri, çevreyi rahatsız eden gürültülü araç modifiyeleri gibi olumsuz örneklerle gündeme gelmesinden rahatsız olan BTC üyeleri, kendi aralarında yaptıkları toplantıda toplumsal duyarlılık yönünde bir proje geliştirme kararı aldılar.

Bursa’nın Yıldırım İlçesi’nde eğitim veren Samanlı Köyü İlkokulu’ndaki ihtiyaç sahibi öğrencileri tespit eden ve miniklerin eksiklerini gidermek için yola çıkan BTC üyeleri, aileleriyle birlikte kahvaltıda bir araya geldiler.

Bilet satışıyla gerçekleştirilen etkinlikten elde edilen gelirle de, öğrencilere kışlık ayakkabı ve giyecek yardımı yapıldı.

Üyelerin sağladığı katkılarla alınan yardım malzemelerini okula götürerek öğrencilere teslim eden Bursa Toyota Club Başkanı Yasin Altın, “Bizim kulübümüzde örnek bir aile ortamı var. Sadece araçlara odaklanmayıp etrafımıza da bakıyoruz. Arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda bu proje fikri ortaya çıktı ve hızlıca hayata geçirdik. Elimizden geldiğince minik öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşıladık. Kışlık kıyafetleri ve ayakkabıları teslim ettiğimiz çocukların yüzlerindeki sevinci görmek inanın her şeye değerdi. Bundan sonra otomobil kulüplerinin olumsuz örnekler yerine alkış alan hareketlerle gündeme gelmesini istiyoruz. Bu konuda ilk adımı biz attık, umarım yurt genelinde diğer otomobil kulüpleri de benzer projelere imza atarlar” dedi.

BURSA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:48

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