Bursaspor Onurcan Piri ile yollarını ayırdı

Bursaspor’da fazla forma şansı bulamayan Onurcan Piri ile yollar ayrıldı.
Bursaspor, 25 yaşındaki kaleci Onurcan Piri'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Yeşilbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcumuz Onurcan Piri ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Onurcan Piri'ye emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki spor yaşantısında başarılar diliyoruz” denildi.
BURSA
16 Ocak 2020 Perşembe
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