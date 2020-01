Bursalı gençler, Mardinli çocukların yüzlerini güldürdü Nova’dan Mardin’e gönül köprüsü

Bursa'da Nova Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Mardin'deki bir ilkokuldaki ihtiyaçları tespit eden lise öğrencileri kitap, kıyafet, kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye paketleriyle oradaki çocukların yüzlerini güldürdü.

Nova Okulları öğrenci Başkanı Efe Ertuğrul ve gönüllü öğrencilerden oluşan ekip, Okul Müdürü Figen Say ile ortak çalışma yaparak 2020 yılının ilk sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Mardin Şehit Üsteğmen Seyhan İlkokulu yönetimiyle görüşülerek öğrencilerin ihtiyaçları belirlendi. Kitap, kıyafet, kırtasiye malzemesinden oluşan hediye paketleri hazırlandı.

Mardinli öğrencilerin de adını öğrenen proje gönüllüleri hediye paketlerini doğrudan isme hazırlarken birer de not ekledi. Öğrencilerinin Mardin’e gönderdikleri hediye paketlerinin üzerindeki notlardan çok etkilenen Nova Okulları Kurucusu Canan Topsakal, "Bu tam da okulumuzun amacına uygun bir proje olmuştur. Nova Fen ve Anadolu Lisesi’nde yetişen her öğrenci sosyal barışa katkı sunmayı kendine ödev edinmeli. Öğrencilerimizin Mardin’deki kardeşlerine yolladıkları hediyenin içine yazdıkları mesajlardan birinde, 'Sevgili Cennet, Nova Okulları olarak sana ve sınıf arkadaşlarına armağanlar aldık. Umarız seni mutlu edebilmişizdir. Bu mont ve ayakkabı seni ısıttığında bizim de yüreğimizi ısıtacak. Derslerine çok çalışıp istediğin üniversiteye gitmeni ve ismin kadar güzel bir hayat yaşamanı diliyoruz. Bir gün karşılaşmak dileğiyle.' diye yazıyordu. Bu biz yöneticileri çok gururlandırdı" dedi.

Mardin Artuklu Şehit Üsteğmen Seyhan İlkokulu’nda okuyan öğrenciler ise hediye gönderen abla ve ağabeylerine teşekkür etti.

