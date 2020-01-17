CHP döneminde satılan cami için hukuk süreci başladı Bursa'da 1938 yılında satılarak eve dönüştürülen Hoca Yusuf Mescidi'nin tekrar ayağa kaldırılması için kamulaştırma çalışmaları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

CHP döneminde satılan cami için hukuk süreci başladı Bursa'da 1938 yılında satılarak eve ...

İHA

CHP döneminde satılan cami için hukuk süreci başladı Bursa'da 1938 yılında satılarak eve dönüştürülen Hoca Yusuf Mescidi'nin tekrar ayağa kaldırılması için kamulaştırma çalışmaları sürüyor

Bursa'da CHP döneminde satılan Hoca Yusuf Mescidi'nin yeniden ayağa kaldırılması için mahkeme süreci devam ediyor.
1800'lü yıllarda yapılan Hoca Yusuf Camii, 1938 yılında satıldı. Ardından 3 parsele ayrılan mescit ve bahçesi eve dönüştürüldü. Ördekli Hamamı altındaki tarihi Hoca Yunus Mescidi bir süre sonra sahiplerininin evleri kullanmamasıyla birlikte tinercilerin mekânı haline geldi. Daha sonra yangın çıkmasıyla 4 duvarı kalan mescit mahalle sakinlerin şikâyetiyle 2018 yılında yıkıldı. Şu ânda mescidin sadece batı kısmındaki duvarı ve bahçesindeki 2 katlı ev duruyor. Mescidin bulunduğu alan ise, ahalle sakinleri tarafından otopark olarak kullanılıyor.
Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın hayırlı olsun ziyaretinde, tarihi mescitlerin ayağa kaldırılmasıyla alakalı fahrî çalışmalar yürüten Sadettin Cangül, bu konuyu tekrar gündeme getirdi. Bunun üzerine Canbolat'ın talimatıyla süreç hızlandırıldı. Osmangazi Belediyesi'nin bu kamulaştırmayı yapmasına karar verilmesinin ardından istimlak meselesi oy birliğiyle meclisten geçti. Hissedarlarla yapılan görüşmede uzlaşmaya varılamayınca mescit alanının cebrî kamulaştırılması için hukuk süreci başlatıldı. Projesi çizilen mescit için mahkemeden çıkacak karar bekleniyor.
1938 yılında Bursa'daki mescitlerin ve tarihî eserlerin satılığa çıktığını ifade eden Sadettin Cangül, "O dönemde, burası, vakıf mütevellîsinin aldığı kararla cami vasfından çıkarılıp satılmış. Yerine 2 katlı, 2 tane eve bölünmüş. Bahçesinde de 2 katlı bir ev yapılmış. Uzun yıllar burası terkedilmiş vaziyetteyken, tinerciler ve kağıtçılar işgal etmiş. Kendi aralarında yaptıkları kavgada mecsidi yakmışlar. Mescidin sadece 4 duvarı kalmış. Komşuların şikayeti ile 2018 yılında Osmangazi Belediyesine müracaat edilip burasının yıkılması istendi. O aşamada Osmangazi Belediyesi buranın fotoğraflarını çekip restitüsyon projesini hazırlattı" dedi.
Kamulaştırma için görüşmelerin başladığını ifade eden Cangül, "O görüşmelerde uzlaşmaya varılamadı. 3 parsel halindeki mescit alanının cebrîi kamulaştırılması için hukukî süreç başladı. Bu aşamada Osmagazi Tapu Dairesine 3 parçanın kamulaştırılmasıyla ilgili bilgi verildi. Burada ikamet eden 90 yaşını geçmiş bir mahalle sakininin verdiği bilgiye göre, mescidin kuzey batı tarafında bir kabir var. Mescit alanında kazı yapılmaya başlandığında muhtemelen kabir de ortaya çıkacak. Şu ânda sadece batı duvarı var. Otopark olarak kullanılıyor. Bir de kuzey cephede bulunan parselde 2 katlı terk edilmiş kullanılmayan bir ev var" şeklinde konuştu.

BURSA

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:48
  • GÜNEŞ 08:17
  • ÖĞLE 13:19
  • İKİNDİ 15:48
  • AKŞAM 18:10
  • YATSI 19:34
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursalı gençler, Mardinli çocukların yüzlerini güldürdü Nova’dan Mardin’e gönül köprüsü
YEREL HABERLER Bursalı gençler, Mardinli çocukların yüzlerini ...
Bursaspor Onurcan Piri ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Bursaspor Onurcan Piri ile yollarını ayırdı
Kızıyla görüşmek istedi, diye eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis
YEREL HABERLER Kızıyla görüşmek istedi, diye eşini öldüren sanığa ...
Bu sefer asfaltı değil, gönülleri ısıttılar
YEREL HABERLER Bu sefer asfaltı değil, gönülleri ısıttılar
Bursa'da çelik kasa içerisine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da çelik kasa içerisine saklanmış uyuşturucu ...
İnegöl Belediyesi’nden 30 bin kumbara
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi’nden 30 bin kumbara
Uyuşturucuyu çelik kasaya sakladılar
YEREL HABERLER Uyuşturucuyu çelik kasaya sakladılar
Okul bahçesine öğrencilerin oynaması için 2 kamyon kar
YEREL HABERLER Okul bahçesine öğrencilerin oynaması için 2 kamyon ...
Karısını öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Karısını öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet
Mudanya’nın uğur böceklerine “hoşgeldin” sürprizi
YEREL HABERLER Mudanya’nın uğur böceklerine “hoşgeldin” sürprizi
BUSKİ’den hem sağlıklı su, hem tasarruf yatırımı
YEREL HABERLER BUSKİ’den hem sağlıklı su, hem tasarruf yatırımı
Grev kararı fabrikalara asıldı
YEREL HABERLER Grev kararı fabrikalara asıldı
Bursa’da 536 bin öğrenci tatile giriyor
YEREL HABERLER Bursa’da 536 bin öğrenci tatile giriyor
Robotik kodlamada sertifika heyecanı
YEREL HABERLER Robotik kodlamada sertifika heyecanı
İnegöllüler kara hasret kaldı, yüksek kesimlerden kamyonla kar getirdiler
YEREL HABERLER İnegöllüler kara hasret kaldı, yüksek kesimlerden ...
Robotik kodlamada sertifika heyecanı
YEREL HABERLER Robotik kodlamada sertifika heyecanı
Nilüfer avantajı kaptı
YEREL HABERLER Nilüfer avantajı kaptı
Gıda Mühendisleri Odası’nda Serkan Durmuş adaylığını açıkladı GMO’da Serkan Durmuş ve ekibi, değişim ve yenilik sloganıyla yola çıktı
YEREL HABERLER Gıda Mühendisleri Odası’nda Serkan Durmuş adaylığını ...
Köylerde sağlık taraması başladı
YEREL HABERLER Köylerde sağlık taraması başladı
Cargill’in imar planına 11 yıl sonra iptâl kararı
YEREL HABERLER Cargill’in imar planına 11 yıl sonra iptâl kararı
Maskeli hırsızlardan 2'si yakalandı
YEREL HABERLER Maskeli hırsızlardan 2'si yakalandı
Mudanya’da sıkıntılar çözümün arifesinde
YEREL HABERLER Mudanya’da sıkıntılar çözümün arifesinde
Minik Özhan dostları alışverişteydi
YEREL HABERLER Minik Özhan dostları alışverişteydi
700 polisle şafak operasyonunda kapılar koç başlarıyla kırıldı Bursa'da şafak vakti uyuşturucu operasyonunda 25 gözaltı
YEREL HABERLER 700 polisle şafak operasyonunda kapılar koç ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X