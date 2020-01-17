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Burkay: “Sanayi yatırımları Bursa’nın gelecek 50 yılını şekillendirecek”

İHA

Burkay: “Sanayi yatırımları Bursa’nın gelecek 50 yılını şekillendirecek”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde Bursa’daki oda ve borsaların katılımıyla düzenlenen ‘Ortak Akıl Toplantıları’nın 18’incisi İznik’te gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa ekonomisindeki dönüşüm hamlesinin Türkiye’nin yerli otomobil projesini şehre taşıdığını söyledi.
Bursa iş dünyasını BTSO liderliğinde bir araya getiren 'Ortak Akıl Toplantıları’nın 18’incisi İznik Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlendi. Bursa’daki tüm oda ve borsa başkanları, meclis başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dünya ticaretinde son 10 yılın en düşük büyüme verilerinin kaydedildiği bir yılı geride kaldığını söyledi. Türkiye’nin küresel ekonomideki korumacılık politikalarına rağmen dünyada ihracatını en fazla artıran 5 ülkeden biri olduğunu ifade eden İbrahim Burkay, “Bu sene inşallah temelinde yeni yatırımların, üretimin ve istihdamın olduğu çok daha güçlü bir büyümeyi yakalayacağımıza yürekten inanıyorum. Bu zorlu süreçte özel sektörümüzün beklentilerine cevap veren düzenlemeleri hayata geçiren hükümetimize iş dünyamız adına şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.
Bursa’nın 1960’lı yıllarda BTSO liderliğinde Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesini hayata geçiren şehir olduğunu hatırlatan İbrahim Burkay, “Şehrin güçlü sanayi altyapısı geride bıraktığımız 50 yılı şekillendirdi. Bizler de 7 yıl önce gerçekleştirdiğimiz projelerle Bursamızın sanayi dönüşümünü başlattık. Bursa bugün, TEKNOSAB, GUHEM, Model Fabrika ve BUTEKOM gibi projelerle ülkemizin yeni sanayi devriminin de liderliğini üstleniyor. Vasıflı insan kaynağımız, ARGE ve inovasyon odaklı üretim sahamız, lojistik imkanlarımız ve sanayimizdeki dönüşüm hamlesi Türkiye’nin 60 yıllık otomobil rüyasının Bursa’da gerçekleştirilmesine imkân sağladı” ifadelerini kullandı.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, otonom ve dijital teknolojiyle Türkiye’nin kalkınma hedeflerinde yeni bir kilometre taşı olan projenin dünya vitrinine Bursa’dan taşınacağını dile getirdi. İbrahim Burkay, ‘yerli’ ve ‘Bursalı’ olarak tanımladıkları Türkiye’nin otomobili projesine Bursa’da yeni nesil teknoparklar ve Bursa Teknoloji ArGe ve Koordinasyon Merkezi BUTEKOM bünyesinde hayata geçirdikleri mikro mekanik, mikro elektronik ve nano teknoloji mükemmeliyet merkezleri ile katkı sağlayacaklarını vurgulayan İbrahim Burkay, “Şehrimizin ve ülkemizin büyüme hamlesine öncülük eden yatırımlara ve sunulan hizmetlere düşman bir anlayışla ihtiyaç duyduğumuz projelerin ötelenmesine asla müsaade edemeyiz. Bursa iş dünyası olarak sadece bugünü değil, gelecek 20 yılı, 50 yılı hatta 100 yılı şekillendirecek projelere katkı sunmaya devam edeceğiz. Bursamızı ve ülkemizi ortak aklın gücüyle çok daha parlak bir geleceğe inşallah hep birlikte taşıyacağız” ifadelerini kullandı.
Bursaspor’a destek çağrısı
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, iş dünyası temsilcileri olarak başlattıkları ‘Yeniden Büyük Bursaspor’ kampanyası ile Bursaspor’u hak ettiği Süper Lig’e taşımak istediklerini söyledi. Bu kapsamda iş dünyasının kampanyaya 10 bin forma desteği ile katkı sunacağını belirten Burkay, “Sizleri de bu önemli kampanyaya destek vermeye davet ediyorum” dedi.
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Türkiye’nin yerli otomobil projesinin Bursa ve Türkiye ekonomisi için büyük kazanımlar sağlayacağını söyledi. Projenin Türkiye’nin küresel ölçekteki en önemli markalarından biri olacağına inandıklarını belirten Matlı, yerli otomobilin yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlayacağını ve ülke ekonomisine 50 milyar euro katkı sağlayacağını vurguladı. Küreselleşmenin ve teknolojideki gelişmelerin hayatın her alanını etkisi altına aldığını ifade eden Matlı, tarım piyasalarının da bu gelişmelerden etkilendiğini belirtti. Bu kapsamda 2018 yılında kurulan Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın önemine dikkat çeken Matlı, “Türk tarımı sektörü açısından adeta milat kabul edilen bu sistemin en büyük amacı, tarım müstahsilleri tüketicilerine sağlıklı, uygun ve gerçekçi fiyattan işlem yapılan etkin uluslararası platform oluşturmaktır” dedi.
Ortak Akıl Toplantısı’nda Bursa Ticaret Borsası ile İznik Ticaret ve Sanayi Odası arasında ‘Ticaret Borsası’nın İznik’teki mülklerinin kullandırılması ile ilgili protokol imzalandı.

BURSA

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:48
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