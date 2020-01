Aktaş: “2020 Büyükşehir için yatırım yılı olacak”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2019’un seçim sonrası toparlanma yılı olduğunu belirterek, ulaşım başta olmak üzere kronik birçok meselenin bu yıl içerisinde çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin 26 aydır her cuma günü farklı bölgelerde kurduğu Bereket Sofrası, bu sefer Kükürtlü Mahallesi sâkinlerini ağırladı. Sabah namazını Mevlidi Şerif yazarı Süleyman Çelebi’ye ithâfen yaptırılan Süleyman Çelebi Camii’nde kılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ardından Bereket Sofrası’na katılarak vatandaşlarla sohbet etti. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile Kükürtlü Mahalle Muhtarı Canan Akın Erdem’in de Başkan Aktaş’ı yalnız bırakmadığı buluşmada konuklara, simitpeynirzeytin ve çaydan oluşan menü ikram edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, Bursa’nın en önemli 3 sıkıntısının ulaşımla alâkalı olduğunu ifade etti. Çözüme kavuşturulması gereken acil konuların başında Acemler Kavşağı’nın tamamlanmasının, metronun Bursa Şehir Hastanesi’ne uzatılmasının ve ihale hazırlığı süren T2 hattının bitirilerek mevcut raylı sisteme entegre edilmesinin geldiğini belirten Başkan Aktaş, 2020 yılı içerisinde bu yatırımlarda büyük mesafe kat edeceklerini dile getirdi. Acemler Kavşağı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, hafif raylı sistemin Bursa Şehir Hastanesi’ne uzatılması yönünde Ulaştırma Bakanlığı ile ortak çalışma içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Aktaş, “Şehir hastanemize ayrıca, raylı sistemin yanında kestirme bir yol da yapıyoruz. 6.5 kilometrelik çalışmanın 3.5 kilometresi tamamlandı. T2 hattında da tasfiye süreci bitti. Tekrar ihaleye çıkacağız ve inşallah, çok kısa bir süre içerisinde, bu hattı mevcut raylı sisteme dahil edeceğiz. Ben inanıyorum ki bu yıldan sonra Bursa, yaşanılması daha keyifli şehir haline gelecek” dedi.

Başkan Alinur Aktaş, Bursa’nın 17 ilçe 1058 mahallesiyle daha yaşanabilir şehir olmasında vatandaşların da desteğine ihtiyaç duyduklarını anlattı. Büyükşehir Belediyesi olarak mevut her problemi gidermek için hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını vurgulayan Başkan Aktaş, “Bu anlamda her birimizin üzerine düşen görevler var. Temizlikle, trafikle alâkalı Cadde ve sokakları imar edeceğiz, fakat bu alanların kullanılması konusunda bir şuur kazanmamız gerekiyor. 12 bin çalışanımız ile yüzlerce şantiyede gecegündüz çalışıyoruz. Uyum ve âhengi ne kadar sağlarsak, o kadar başarılı oluruz. Bunu başarırsak, şehrin dört bir tarafının mamur olmaması için bir sebep yok” diye konuştu.

