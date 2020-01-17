Zayıf karnenin bedeli ağır olmasın

Milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşarken, Uzman Klinik Psikolog Başak Mutlu, kırık notlar sebebiyle çocukların kendini yetersiz hissetmesinin bedelinin ağır olabileceği ikazında bulundu.

20192020 eğitimöğretim yılında sömestr tatili başladı. Yaklaşık 18 milyon öğrencinin karne alarak başladığı sömestr döneminin iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden VM Medical Park Bursa Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Başak Mutlu, karnelerle ilgili ailelerinin yorumlarının çocukların hayatını fazlasıyla etkilediğini söyledi. Mutlu, “Günümüz ebeveynlerinin çoğu düşük not alan çocuklara cezalandırıcı, suçlayıcı yaklaşımların ilerleyen dönemde ders notlarına katkısını olmadığını, bu tip tutumların çocukların psikolojisini olumsuz yönde etkilediğini biliyor. Ancak çocuğa nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda ailelerin zaman zaman kafası karışabiliyor. Öncelikle başarı kavramının geniş bir tarifi olduğunu ve yalnızca ders başarısından oluşmadığını hatırlamak gerekir. Çocuğun ders dışı olumlu davranış ve kabiliyetleri, gelecekteki mutluluğu üzerinde ders başarısı kadar önemlidir. Dolayısıyla çocuktan yüksek notlar almaya odaklanıp hayatın diğer alanlarından kendisini çekmesini beklemek uygun bir bakış açısı olmayacaktır” dedi.

“Güçlü yanlarına odaklanın”

Her çocuğun başarılı olduğu bir alanın mutlaka olduğunu vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Başak Mutlu, ailelere şu tavsiyelerde bulundu: “Ebeveynler, çocuklarının yatkın olduğu alanları iyi gözlemlemeli ve çocuklarının kabiliyetleri doğrultusunda hedefler seçmelerine yardımcı olmalıdır. Çocuklarının güçlü yanlarını görmezden gelirlerse çocuk da bu alanlardaki başarısının değersiz olduğuna inanacak ve potansiyelini ortaya koymakta zorlanacaktır. Çocuğun akranlarıyla sağlıklı ilişkiler kurabilme, dayanışma ve ihtiyaç duyduğunda yardım isteyebilme gibi beceriler geliştirebilmesi, matematik becerisinden daha az değerli tutulmamalı. Ders notlarının telâfisi mümkündür ancak çocuğun kendisini mutsuz ve yetersiz bir insan olarak değerlendirmesinin bedeli ağır olabilir.”

BURSA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:48

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