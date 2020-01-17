Gemlik’e yatırım yağmuru devam ediyor

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Gemlik'i sınav üssü yapma konusunda müjdeyi verdi.

Işık, "Esınav merkezini Gemlik'e kazandırma konusunda çalışmalarımız sürüyordu ve bu çalışmaların neticesi olarak bakanlığımız ve ölçme değerlendirme genel müdürlüğümüz gerekli talimatları verdi. Bu sınav merkezi için önümüzdeki günlerde altyapı çalışmalarına başlıyoruz" dedi.

Gemlik’e Türkçe 4B Beceri Sınav Merkezi

Işık açıklamasında, "Ayrıca daha önce dokuz ilde pilot uygulama olarak faaliyet gösteren Türkçe 4B beceri sınavı merkezi konusunda ölçme değerlendirme genel müdürümüzle yaptığımız görüşmeler sonucu olarak Gemlik’de pilot uygulama olarak Türkçe 4B beceri sınavı merkezinin kurulacağı sözünü aldık" ifadelerini kullandı.

Işık, Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy ile yaptığı görüşmenin ardından, "Gemlik’e kazandıracağımız esınav merkezi ile birlikte daha önce yazılı olarak yapılan ustalık kalfalık çıraklık gibi mesleki yeterlilik sınavlarının da bu sınav merkezi ile birlikte elektronik ortamda yapılması sağlanmış olacak.

Bir sanayi kenti olan Bursa ve Gemlik bundan sonraki süreçte sınav merkezi olarak da anılacak. Gemlik’e kazandıracağımız bu elektronik sınav merkezlerinden bir çok ilçemizde yararlanabilecek" dedi.

BURSA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:10

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.