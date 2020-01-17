Bursa 2. Liseler Arası Kısa Film Yarışması başladı

Bursa 2’nci Liseler Arası Kısa Film Yarışması başladı. Teması ‘Emanet’ olarak belirlenen yarışmada birinciye 7 bin 500 lira, dereceye girenlere ise toplamda 17 bin 500 lira ödül verilecek.

Bursa İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği (BİHMED) tarafından gerçekleştirilen, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle vücut bulan ‘Bursa 2. Liseler Arası Kısa Film Yarışması’na katılacak öğrenciler, filmlerini ‘Emanet’ teması ile çekecekler. Gençlere, toplumsal sorunlara bakma kabiliyeti kazandıracak olan yarışmanın protokolü, valilikte imzalandı. Bursa Valisi Yakup Canbolat ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve BİHMED Başkanı Kadir Oruç’un imzaladığı protokole göre, gençler kısa metrajlı filmlerle yarışmaya katılacak.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan BİHMED Başkanı Kadir Oruç, “Bizim tarihimizde başarılar ve acılar hep sanat ile gelecek kuşaklara aktarılmıştır. Bu aktarılışın temel maksadı ise tekrarlanmaması ve ders alınmasıdır. Biz BİHMED olarak, bugün yaşanan acıların ve hataların genç arkadaşlarımız tarafından sanatsal olarak ele alınarak çözülmesini ve bu kazanımların ‘emanet’ olarak geleceğimiz olan gençlere aktarılmasını hedefliyoruz. Onlar da bu emaneti kendilerinden sonraki nesle emanet olarak bırakacaklardır. Bundan hiç şüphe yok. Bursa ve Türkiye geneli çok fazla kazanımımız bu tip organizasyonlarla ve yarışmalarla anlam kazanmaktadır. Umuyoruz ki bu yarışmamız da bu organizasyonlardan biri olur. Bursalı genç kardeşlerimize başarılar diliyorum. Her zaman BİHMED olarak gençlerin yanındayız” ifadelerini kullandı.

Yarışmaya son iştirak tarihi 13 Mart 2020’dir. Birinciye 7 bin 500 TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye 3 bin TL ödül verilecek.

BURSA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:48

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