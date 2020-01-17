Bursa 2. Liseler Arası Kısa Film Yarışması başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursa 2. Liseler Arası Kısa Film Yarışması başladı

İHA

Bursa 2'nci Liseler Arası Kısa Film Yarışması başladı. Teması 'Emanet' olarak belirlenen yarışmada birinciye 7 bin 500 lira, dereceye girenlere ise toplamda 17 bin 500 lira ödül verilecek.

Bursa 2’nci Liseler Arası Kısa Film Yarışması başladı. Teması ‘Emanet’ olarak belirlenen yarışmada birinciye 7 bin 500 lira, dereceye girenlere ise toplamda 17 bin 500 lira ödül verilecek.
Bursa İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği (BİHMED) tarafından gerçekleştirilen, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle vücut bulan ‘Bursa 2. Liseler Arası Kısa Film Yarışması’na katılacak öğrenciler, filmlerini ‘Emanet’ teması ile çekecekler. Gençlere, toplumsal sorunlara bakma kabiliyeti kazandıracak olan yarışmanın protokolü, valilikte imzalandı. Bursa Valisi Yakup Canbolat ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve BİHMED Başkanı Kadir Oruç’un imzaladığı protokole göre, gençler kısa metrajlı filmlerle yarışmaya katılacak.
Düzenlenen basın toplantısında konuşan BİHMED Başkanı Kadir Oruç, “Bizim tarihimizde başarılar ve acılar hep sanat ile gelecek kuşaklara aktarılmıştır. Bu aktarılışın temel maksadı ise tekrarlanmaması ve ders alınmasıdır. Biz BİHMED olarak, bugün yaşanan acıların ve hataların genç arkadaşlarımız tarafından sanatsal olarak ele alınarak çözülmesini ve bu kazanımların ‘emanet’ olarak geleceğimiz olan gençlere aktarılmasını hedefliyoruz. Onlar da bu emaneti kendilerinden sonraki nesle emanet olarak bırakacaklardır. Bundan hiç şüphe yok. Bursa ve Türkiye geneli çok fazla kazanımımız bu tip organizasyonlarla ve yarışmalarla anlam kazanmaktadır. Umuyoruz ki bu yarışmamız da bu organizasyonlardan biri olur. Bursalı genç kardeşlerimize başarılar diliyorum. Her zaman BİHMED olarak gençlerin yanındayız” ifadelerini kullandı.
Yarışmaya son iştirak tarihi 13 Mart 2020’dir. Birinciye 7 bin 500 TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye 3 bin TL ödül verilecek.

BURSA

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:48
  • GÜNEŞ 08:17
  • ÖĞLE 13:19
  • İKİNDİ 15:48
  • AKŞAM 18:10
  • YATSI 19:34
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gemlik’e yatırım yağmuru devam ediyor
YEREL HABERLER Gemlik’e yatırım yağmuru devam ediyor
Zayıf karnenin bedeli ağır olmasın
YEREL HABERLER Zayıf karnenin bedeli ağır olmasın
Aktaş: “2020 Büyükşehir için yatırım yılı olacak”
YEREL HABERLER Aktaş: “2020 Büyükşehir için yatırım yılı olacak”
Burkay: “Sanayi yatırımları Bursa’nın gelecek 50 yılını şekillendirecek”
YEREL HABERLER Burkay: “Sanayi yatırımları Bursa’nın gelecek 50 ...
Kızlarına bonzai sattıran baba tutuklandı
YEREL HABERLER Kızlarına bonzai sattıran baba tutuklandı
Başkan Türkyılmaz'dan öğrencilere karne hediyesi
YEREL HABERLER Başkan Türkyılmaz'dan öğrencilere karne hediyesi
BİLDEF, Bursa’nın meselelerini masaya yatırdı
YEREL HABERLER BİLDEF, Bursa’nın meselelerini masaya yatırdı
Bursa'daki feci kaza güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Bursa'daki feci kaza güvenlik kamerasında
Mobese kameralarına yansıyan kazalar, 'bu kadar da olmaz' dedirtti Sürücülerin dikkatsizliği ve kural ihlalleri acı sonuçları gözler önüne serdi
YEREL HABERLER Mobese kameralarına yansıyan kazalar, 'bu kadar da ...
Yargıtay'dan hakaret ve küfür kararı Amirine küfretti, işten kovuldu
YEREL HABERLER Yargıtay'dan hakaret ve küfür kararı Amirine ...
CHP döneminde satılan cami için hukuk süreci başladı Bursa'da 1938 yılında satılarak eve dönüştürülen Hoca Yusuf Mescidi'nin tekrar ayağa kaldırılması için kamulaştırma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER CHP döneminde satılan cami için hukuk süreci ...
Bursalı gençler, Mardinli çocukların yüzlerini güldürdü Nova’dan Mardin’e gönül köprüsü
YEREL HABERLER Bursalı gençler, Mardinli çocukların yüzlerini ...
Bursaspor Onurcan Piri ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Bursaspor Onurcan Piri ile yollarını ayırdı
Kızıyla görüşmek istedi, diye eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis
YEREL HABERLER Kızıyla görüşmek istedi, diye eşini öldüren sanığa ...
Bu sefer asfaltı değil, gönülleri ısıttılar
YEREL HABERLER Bu sefer asfaltı değil, gönülleri ısıttılar
Bursa'da çelik kasa içerisine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da çelik kasa içerisine saklanmış uyuşturucu ...
İnegöl Belediyesi’nden 30 bin kumbara
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi’nden 30 bin kumbara
Uyuşturucuyu çelik kasaya sakladılar
YEREL HABERLER Uyuşturucuyu çelik kasaya sakladılar
Okul bahçesine öğrencilerin oynaması için 2 kamyon kar
YEREL HABERLER Okul bahçesine öğrencilerin oynaması için 2 kamyon ...
Karısını öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Karısını öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet
Mudanya’nın uğur böceklerine “hoşgeldin” sürprizi
YEREL HABERLER Mudanya’nın uğur böceklerine “hoşgeldin” sürprizi
BUSKİ’den hem sağlıklı su, hem tasarruf yatırımı
YEREL HABERLER BUSKİ’den hem sağlıklı su, hem tasarruf yatırımı
Grev kararı fabrikalara asıldı
YEREL HABERLER Grev kararı fabrikalara asıldı
Bursa’da 536 bin öğrenci tatile giriyor
YEREL HABERLER Bursa’da 536 bin öğrenci tatile giriyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X