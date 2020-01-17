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Bursa’da 586 bin öğrenci yarıyıl tatiline çıktı

İHA

Bursa´da okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimdeki 586 bin 993 öğrenci, karnelerini alarak, yarıyıl tatiline çıktı.

Bursa’da 586 bin öğrenci yarıyıl tatiline çıktı

Bursa´da okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimdeki 586 bin 993 öğrenci, karnelerini alarak, yarıyıl tatiline çıktı.
20192020 eğitimöğretim yılının 1. dönemi TOKİ Şehit Jandarma Er Ali Bakış İlkokulu’nda gerçekleşen karne töreni ile sona erdi. Öğrencilerin karnelerini, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın elinden aldıkları törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer katıldı.
Bursa Valisi Yakup Canbolat ve beraberindeki protokol öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Karne alan öğrencilere satranç takımının hediye edildiği törende protokol, önce sınıfları gezdi ardından öğretmenler odasında öğretmenlerle sohbet etti.
Karneler bir başarı ya da başarısızlık göstergesi olarak görülmemeli
Yoğun geçen bir dönemin ardından girilen yarıyıl tatilin yeni döneme hazırlanma noktasında çocuklar için bir nefeslenme süresi olduğunu dikkat çeken İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, alınan karnelerin bir başarı ya da başarısızlık göstergesi olarak görülmemesi gerektiğini hatırlattı. Çocukların göstereceği her türlü başarıda yanlarında yer almanın, geleceğe yönelik atacakları her adımda büyük bir güven ve inancı da beraberinde getireceğini vurguladı. Velilere tatil süresinde çocuklarıyla vakit geçirmeye özen göstermeleri konusunda hatırlatmalarda bulunan Dülger, paylaşılan bu zamanların gelecekte çocukların hatırasında kalacak en önemli ve en değerli günler arasında yer alacağını belirtti. Dülger, “Bursa eğitimi için bir dönem boyunca özverili ve fedakârca yürüttükleri çalışmalarından dolayı kıymetli öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyor, öğrencilerimize ve velilerimize iyi tatiller diliyorum” dedi.
9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayan 20192020 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi bugün sona erdi. İkinci kanaat dönemi ise 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak.

BURSA

17 Ocak 2020 Cuma

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