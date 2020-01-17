Kızlarına uyuşturucu sattıran baba tutuklandı

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BURSA'nın Karacabey ilçesindeki evinin önünde 2 kızına uyuşturucu madde bonzai sattırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Erkan Y. (45), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonunda, Erkan Y.'nin Hamidiye Mahallesi'ndeki evlerinin önünde, kızları 16 yaşındaki H.Y. ile 17 yaşındaki N.Y.´ye bonzai sattırdığını tespit etti. Bunun üzerine eve operasyon düzenleyen polis, Erkan Y.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise 33 gram bonzai ve bonzai satımından elde edildiği öne sürülen 2 bin 33 TL ele geçirildi.

Erkan Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, 'uyuşturucu madde satmak' suçundan tutuklandı. Kızlar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



BURSA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:48

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