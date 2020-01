“Bereket Sofrası” Boğazköy Camiinde kuruldu

İnegöl Belediyesi’nin her hafta cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği “Bereket Sofrası Halk Günleri” bu hafta Boğazköy Mahallesi Camiinde gerçekleştirildi.

Her cuma sabahı farklı bir camide sabah namazının kılınmasının ardından simit, zeytin, peynir ile kahvaltı yapılarak şehrin idarecilerinin halkla bir araya gelmesini sağlayan Bereket Sofrası, bu hafta Boğazköy Mahallesi Camiinde kuruldu. Vatandaşların sorunlarını ilk ağızdan idarecilere iletme imkanı sağlayan Bereket Sofrasına cami cemaatinin ilgisi büyük oldu. Belediye Başkanı Alper Taban, “Halkımızla aynı sofrada buluşmak bizim için şereftir. Bizler geçtiğimiz 2 gün boyunca Ankara’da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’ndeydik. Akıllı şehirler adı altında ülkemizde bir çalışma yapılıyor. Artık şehirlerin teknolojiyle buluşması, vatandaşın şehirlerde yaşadığı bir takım meselelerin teknolojiyle aşılması için bir dijitalleşme hamlesi var. Biz de Allah’a hamdolsun 1400 belediyenin içerisinde Bursa’yı temsilen Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İnegöl Belediyesi olarak fuara katıldık. Fuara Türkiye’den katılan yaklaşık 30 belediye içerisinde İnegöl Belediyesi katılan tek ilçe belediyesiydi. İnegöl’de bu dönüşüme katkı sağlamak adına belirli çalışmalar yürütüyor. Farkında değiliz belki ama bugün tarımda da, sanayide de, ekonomide de, kısa hayatımızın her alanında teknoloji var. Burada maksat hayatı kolaylaştırmak ve meseleleri çözebilmek. İnegöl Belediyesi olarak bizler de bu noktada üzerimize düşen ne varsa, bu değişim ve dönüşüme katkı sağlamakadına çalışmalarımızı yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

