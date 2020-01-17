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BUÜ’nün misafir öğrencileri Türkiye’deki iş hayatına hazırlanıyor

İHA

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), üniversitede eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere yönelik PERYÖN iş birliğiyle "Türkiye'de İş Hayatına Hazırlık Seminerleri" düzenledi.

BUÜ’nün misafir öğrencileri Türkiye’deki iş hayatına hazırlanıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), üniversitede eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere yönelik PERYÖN iş birliğiyle “Türkiye’de İş Hayatına Hazırlık Seminerleri” düzenledi.
Misafir öğrencilerin ilgi gösterdiği seminerlerde 122 kişi sertifika almaya hak kazandı. BUÜ’de eğitim gören Azerbaycan, Suriye, Afganistan, Bulgaristan, Kırgızistan, Arnavutluk, Bangladeş, Endonezya Senegal, Somali, Kosova, Sudan, Moğolistan, Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan, İran,Irak, Rusya, Almanya, Filistin, Yunanistan, Zambiya, ABD, Hindistan uyruklu çok sayıda öğrenci eğitimlerde yer aldı. Sertifika törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Kariyer Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Memet Zencirkıran, PERYÖN Güney Marmara Şubesi Başkanı Barış Gül, Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Funda Coşkun, Kariyer Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mehlika Saraç, eğitmenler ve öğrenciler katıldı.
Yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitedeki sayılarının arttırılması noktasında ciddi bir çalışma yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, “Şu ânda Türkiye’de yabancı uyruklu öğrenci sayısı bakımından ilk 5 üniversite arasında yer alıyoruz. 7 binin üzerinde öğrencimiz var. Her yıl bin 500 civarında yeni öğrenci alıyoruz. Bu sayının artması da bizleri mutlu ediyor. Mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitemizde veya farklı bir üniversitede yüksek lisansdoktora yapmalarından ayrıca mutluluk duyuyoruz. İş hayatına katılmak isteyen öğrencilerimize gerçekleştirilen sertifika programına katıldıkları için teşekkür ediyorum. Büyük bir çoğunluğunuz burada ön bilgiyi aldı. İnşallah büyük bir kısmınız mezun olduktan sonra ülkeniz ile bizim ülkemiz arasında köprü olmayı kendinize görev edinirsiniz” diye konuştu.
Kariyer Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Memet Zencirkıran ise, 2019 yılında Kariyer Merkezi’nce tertip edilen faaliyetler arasında en yüksek ilginin bu seminere olduğunu belirtti. Seminerlerde yöneticilerin eğitim verdiğini vurgulayan Zencirkıran; “Seminer, yabancı öğrencilerin Türkiye’de iş dünyasını tanımaları ve iş dünyasından önemli isimlerle bir araya gelmeleri açısından önemli bir rol gördü. Rektörlüğümüz yabancı öğrencilere yönelik eğitimlere büyük önem veriyor. Önümüzdeki süreçte öğrencilerin talepleri doğrultusunda yabancı öğrencilere yönelik çok sayıda farklı eğitim programı ve şirketlere teknik geziler düzenleyeceğiz” dedi.
PERYÖN Güney Marmara Şubesi Başkanı Barış Gül, kurum olarak eğitimlerde yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Seminerler kapsamında Coşkunöz Holding İnsan Kaynakları Direktörü Göktuğ Tetik “Kariyer Planlama ve Gelişimi”, PERYÖN Güney Marmara Şubesi Başkanı ve Faveo Danışmanlık Genel Müdürü Barış Gül “Etkili İletişim ve Sunum Teknikleri”, May Tohum İnsan Kaynakları Müdürü Sebla Gül “CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri”, Yeşim Tekstil İnsan kaynakları ve Sosyal Uygunluk Direktörü Fatoş Hüseyinca“Türkiye’de İş Hayatında Başarı İçin Yapılması Gerekenler” konularında eğitim verip, iş hayatına yönelik bilgi ve tecrübelerini paylaştılar. Programın sonunda başarılı öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

BURSA

17 Ocak 2020 Cuma

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