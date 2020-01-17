Yarı yıl tatili başladı, ancak Uludağ'a ilk gün ilgi az Hafta sonu zirvenin hareketlenmesi bekleniyor Oteller yüzde yüz doluluğa ulaştı

Türkiye’de okulların yarı yıl tatiline girmesinin ardından kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ ilk gün ilgisiz kaldı. Ancak yarından itibaren otellerin yüzde yüz doluluk oranına ulaşmasıyla birlikte yoğunluk bekleniyor.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ, yazdan kalma güneşli bir hava ile yarı yıl tatiliNİ karşıladı. Zirvede kar kalınlığı 113 santimetre olarak ölçülürken, pistler beklenen ilginin altında kaldı. Özellikle bugün öğrencilerin karne almasında bu durum etkili olurken, hafta sonu itibariyle zirvenin dolması bekleniyor. Sömestr tatiline otellerin yüzde yüzlük doluluk oranıyla girmesi sebebiyle akşam saatlerinde tatilcilerin zirveye akın etmesi bekleniyor. Günü birlik ve sömestr tatili için zirveye gelenler ise karın keyfini kayarak çıkarttı.

Sömestr tatilini Uludağ’da geçireceklerini ifade eden tatilciler, şu ân itibariyle güneşli ve sıcak bir havanın hakim olduğunu söylediler. Pistlerin de fazla dolu olmaması sebebiyle rahat hareket ettiklerini ifade eden tatilciler, karın keyfini çıkardı.

Öte yandan otellerin önünde zaman zaman hareketlilik yaşanıyor. Karnesini alan çocukların aileleri öğleden sonra otellerine yerleşmeye başladı. Arap turistlerin de ilgi gösterdiği Uludağ sömestr tatilcilerini ağırlamaya hazır.

BURSA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:48

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