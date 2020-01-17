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Lider Karacabey Belediyespor, evinde kayıp istemiyor

DHA

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele veren lider Karacabey Belediyespor, 19 Ocak Pazar günü sahasında Osmaniyespor'u konuk edecek. İstanbul Bölgesi hakemlerinden Sezer Yalçın, Sedat Etik ve Çağrı Yıldırım üçlüsünün yöneteceği karşılaşma, 13.30´da M. Fehmi Gerçeker Stadyumu´nda oynanacak.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele veren lider Karacabey Belediyespor, 19 Ocak Pazar günü sahasında Osmaniyespor'u konuk edecek. İstanbul Bölgesi hakemlerinden Sezer Yalçın, Sedat Etik ve Çağrı Yıldırım üçlüsünün yöneteceği karşılaşma, 13.30´da M. Fehmi Gerçeker Stadyumu´nda oynanacak.
İlk yarıyı lider tamamladıktan sonra ikinci yarıya da Pazarspor deplasmanında kazanarak başlayan ve liderliğini sürdüren Karacabey Belediyespor'da gözler bu maça çevrildi. Karacabey Belediyespor Basın Sözcüsü Mustafa Kuzu, kendi sahalarının ve seyircilerinin önünde puan kaybına tahammüllerinin olmadığını ve sahaya mutlak üç puan için çıkacaklarını söyledi.
Geçtiğimiz hafta Pazarspor deplasmanından galibiyetle ayrılarak ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptıklarını ve moral bulduklarını hatırlatan Kuzu, ''Ligin ikinci yarısının ilk maçında Pazarspor deplasmanından galibiyetle dönmemiz motivasyonumuzu daha da arttırdı. Bu hafta kendi evimizde Osmaniyespor´u ağırlayacağız. Osmaniyespor´da play-off mücadelesi veren bir takım. Onlar da buradan galip gelerek play-off mücadelesine katılmak için uğraşacaklar. Biz de bu maçı kazanabilmek adına tüm hafta boyunca çalıştık. Şu an cezalı futbolcumuz yok. Pazarspor maçından sakatlanan ve tedavisi devam eden Ömer Faruk Osmaniyespor mücadelesinin kadrosunda yer almayacak. Osmaniyespor maçından en iyi sonuçla ayrılmak için elimizden gelen bütün mücadeleyi sahada sergileyeceğiz. Oynayacağımız Osmaniyespor müsabakasına tüm halkımızı takımımıza destek vermeye davet ediyorum" dedi.
Karacabey Belediyespor, aldığı 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile topladığı 38 puanla lider durumda bulunuyor. Karacabey Belediyespor´un Pazar günü sahasında ağırlayacağı Osmaniyespor ise aldığı 5 galibiyet 11 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile topladığı 26 puanla 7´nci sırada bulunuyor.

BURSA

17 Ocak 2020 Cuma

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