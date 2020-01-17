Mudanya Belediyesi’nden şiddete toplu sözleşme kalkanı

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Genel İş Sendikası ile imzaladığı 2020 yılı toplu iş sözleşmesinde aile içi şiddeti önlemeye yönelik hükümleri de içeren bir kararı uygulamaya soktu.

Aile içi şiddet, çocuğa karşı şiddet, cinsel istismar ve tâciz, tazminatsız işten çıkarılma sebebi sayılacak. Mudanya Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında 2020 yılını kapsayacak olan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sona ererken, belediye ile sendika arasında belirlenen rakamlar onaylandı.Mudanya Belediyesi, 2020 yılını kapsayacak toplu iş sözleşmesiyle ilgili Genel İş Sendikası ile masaya oturdu. Sendika temsilcileriyle yapılan görüşme sonucunda kadrolu işçi personele uygulanacak zam oranı maaşlar arasında adaleti sağlamak adına belirli dilimler arasında ve ortalama yüzde 12 olarak belirlendi. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve Genel İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Selahattin Atak, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun da olduğu törenle sözleşmeye imza attı. Sözleşmeye göre aile içi şiddet uygulama, çocuğa karşı şiddet, cinsel istismar ve tâciz, tazminatsız işten çıkarılma sebebi sayılacak. Başkan Türkyılmaz, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin artış gösterdiğine işaret ederek, “Mudanya, birbirini seven, huzurlu ve mutlu insanların yaşadığı bir yer. Ancak buna rağmen toplumda tırmanan şiddete karşı tedbir olarak sözleşmemize bir madde koyduk” diye konuştu.

BURSA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:10

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.