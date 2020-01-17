45 yaşının üzerindeki erkekler prostat kontrolü yaptırmalı

Prostatın, idrar torbasının çıkışında yer alan, üreme ile ilgili bir salgı bezi olduğunu belirten Doruk Sağlık Grubu’ndan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Tuğrul Türker, 45 yaşının üzerindeki erkeklerin herhangi bir şikâyetleri olmasa bile düzenli olarak uzman kontrolüne gitmelerini tavsiye etti..

Doruk Sağlık Grubu’ndan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Tuğrul Türker, prostatın neden büyüdüğü ve hastalığın tedavisi hakkında bilgiler verdi. 45 yaşının üzerindeki erkeklerin düzenli olarak uzman kontrolüne gitmelerini tavsiye eden Op. Dr. Tuğrul Türker, prostatın her 12 erkekten birini etkileyen bir rahatsızlık olduğunu dile getirdi. Dr. Türker, “Prostat idrar torbasının çıkışında yer alan, başlıca işlevi üreme ile ilgili olan yaklaşık 20 gramlık bir salgı bezidir. İçinden idrar kanalı geçen ve yaşlanmayla birlikte erkeklerin çoğunda boyut olarak büyüme gösteren prostat, normal boyutlarının üzerine çıktığında, her erkekte benzer bir yol izlemez. Bazı erkeklerde prostat içinden geçen idrar kanalına doğru büyüme olurken, bazı erkeklerde de idrar torbasının içine doğru büyüme gerçekleşir” dedi.

Geceleri tuvalet için uykudan uyanmanın prostatın habercisi olabildiğine işaret eden Dr. Türker, “Prostat büyümesi idrar zorluğuna sebebiyet verdiğinde hastalar geceleri helaya sık sık gider ve gündüz de bu ihtiyaç devam eder. Geceleri tuvalete gitmenin haricinde idrar hızında azalma, kesik kesik idrar yapma, idrar yaptıktan sonra bitmedi hissi gibi bulgular da eşlik edebilir. Ön planda geceleri küçük su dökme şikâyeti olan hasta ayrıntılı bir şekilde incelenmelidir” diye konuştu.

Hastalığın tedavisiyle ilgili de bilgiler veren Op. Dr. Tuğrul Türker, “Hastanın bu konudaki şikâyetlerini ortadan kaldırmaya yönelik pek çok yaklaşım mevcuttur. Bunlardan bir tanesi de ameliyattır. Ama öncelikle şikâyetlere ve onların şiddetine göre bir tedavi yolu izlenmesi gerekiyor. Genellikle ilk olarak hastanın tuvalet alışkanlıkları ve hayat tarzı ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır. Gerekiyorsa ilaç tedavisine de başlanabilir” şeklinde konuştu.

BURSA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:48

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