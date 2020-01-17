Bursaspor’da çifte imza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursaspor’da çifte imza

İHA

Bursaspor’da çifte imza

Bursaspor, Kerem Can Akyüz ve Emrullah Şalk’ı renklerine kattı.
Yeşilbeyazlılar, Kerem Can Akyüz ve Emrullah Şalk ile anlaşma sağladı. Kerem Can Akyüz ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalanırken, Emrullah Şalk ile de 6 aylık kontrat yapıldı. Kerem Can Akyüz transferinin ardından, "Bu büyük camiaya transfer olduğum için çok mutluyum. Hedefimizin farkında olarak buraya geldim ve elimden gelenin fazlasını yapacağıma söz veriyorum. Transfer sürecinde bana çok yardımcı olan Başkanımız Mesut Mestan’a teşekkür ediyorum. Bu forma ile taraftarlarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.
Emrullah Şalk ise, "Öncelikle hedefi olan bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Camiaya ve bu büyük taraftara layık bir şekilde mücadele edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Transferimde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BURSA

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:48
  • GÜNEŞ 08:17
  • ÖĞLE 13:19
  • İKİNDİ 15:48
  • AKŞAM 18:10
  • YATSI 19:34
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor, Kerem Can Akyüz'ü kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Bursaspor, Kerem Can Akyüz'ü kadrosuna kattı
Pevrul Kavlak’tan toplu sözleşme açıklaması Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak: “Sanki her maddede anlaştık bir ücret kaldı” “Biz 44 maddede anlaştık, 64 maddede uyuşmazlığımız var. 2’de yönetmelikte anlaşamadık”
YEREL HABERLER Pevrul Kavlak’tan toplu sözleşme açıklaması Türk-İş ...
Efeler Ligi: İnegöl Bld: 3 - Galatasaray HDI Sigorta :0
YEREL HABERLER Efeler Ligi: İnegöl Bld: 3 - Galatasaray HDI Sigorta ...
Bursaspor, Emrullah Şalk'ı transfer etti
YEREL HABERLER Bursaspor, Emrullah Şalk'ı transfer etti
'Yeniden Büyük Bursaspor' kampanyasına 1 milyon lirayı aşan katkı
YEREL HABERLER 'Yeniden Büyük Bursaspor' kampanyasına 1 milyon ...
Kaymakam Sözer'e sportif lisans
YEREL HABERLER Kaymakam Sözer'e sportif lisans
Bursa jandarmasından operasyon: 4 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa jandarmasından operasyon: 4 tutuklama
E-Twinner'lara 'Milli Eğitim' teşekkürü
YEREL HABERLER E-Twinner'lara 'Milli Eğitim' teşekkürü
Lösemili çocuklara 'ritim' tuttular
YEREL HABERLER Lösemili çocuklara 'ritim' tuttular
BİLDEF'ten fedarasyonlar çalıştayı
YEREL HABERLER BİLDEF'ten fedarasyonlar çalıştayı
Gıda Mühendisleri Odası’nda Serkan Durmuş adaylığını açıkladı GMO’da Serkan Durmuş ve ekibi, değişim ve yenilik sloganıyla yola çıktı
YEREL HABERLER Gıda Mühendisleri Odası’nda Serkan Durmuş adaylığını ...
Mudanya’da sıkıntılar çözümün arifesinde
YEREL HABERLER Mudanya’da sıkıntılar çözümün arifesinde
45 yaşının üzerindeki erkekler prostat kontrolü yaptırmalı
YEREL HABERLER 45 yaşının üzerindeki erkekler prostat kontrolü ...
Mustafakemalpaşa Kaymakamı Koçberber karne dağıttı
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa Kaymakamı Koçberber karne dağıttı
Mudanya Belediyesi’nden şiddete toplu sözleşme kalkanı
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesi’nden şiddete toplu sözleşme ...
Tost ücretsiz olunca kuyruk oluştu
YEREL HABERLER Tost ücretsiz olunca kuyruk oluştu
Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ne UNESCO'dan ödül
YEREL HABERLER Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ne UNESCO'dan ödül
Bu huzurevi kuşakları buluşturacak
YEREL HABERLER Bu huzurevi kuşakları buluşturacak
Fetih Müzesi tatilde öğrencileri bekliyor
YEREL HABERLER Fetih Müzesi tatilde öğrencileri bekliyor
Osmangazi’den karne hediyesi Öğrenciler tatillerine renk katacak
YEREL HABERLER Osmangazi’den karne hediyesi Öğrenciler tatillerine ...
Renkli gözleriyle dikkat çeken Mehmet karnesini aldı
YEREL HABERLER Renkli gözleriyle dikkat çeken Mehmet karnesini aldı
İlk karne hediyesi Büyükşehir’den
YEREL HABERLER İlk karne hediyesi Büyükşehir’den
Eğitim Bir-Sen’den yarıyıl değerlendirmesi Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar: “2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi çözüm getirecek adımların atılması beklentisiyle sona ermiştir" "Köklü sorunlara gerçekçi çözümler gerekiyor”
YEREL HABERLER Eğitim Bir-Sen’den yarıyıl değerlendirmesi Eğitim ...
Küçük yazar karne aldı, protokole kitabını hediye etti
YEREL HABERLER Küçük yazar karne aldı, protokole kitabını hediye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X