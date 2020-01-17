Yalova'da Roma dönemine ait 862 sikke ele geçirildi

Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 862 sikke ele geçirildi. Alıcı kılığına giren polise sikkeleri satmaya kalkan şahıs gözaltına alındı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'da ikamet eden M.M.'nin elinde bulunan tarihi sikkeleri satmak istediği bilgisine ulaştı. İrtibata geçen ekipler, M.M.'den altın ve bronz olmak üzere 862 sikkeyi almak için pazarlık yaptı. Altınları tanesi 800, bronzları ise 300 liradan satmak üzere ekiple anlaşan M.M., İstanbul'dan otomobiliyle Yalova'ya geldi. Parayı gördükten sonra elindeki tarihi sikkeleri alıcı kılığındaki ekibe teslim eden M.M., yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelinin adli mercilere sevk edileceği açıklandı.

BURSA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:48

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