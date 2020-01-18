Bursa'da sahne alan 'Cimri' oyunu ilk sahnesinde seyirciden tam not aldı

Bursa İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun sahneye taşıdığı Fransız komedya yazarı Moliere’in eseri Cimri, ilk sahnesinde izleyenlerden tam not aldı.

İnegöl Belediyesi, Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunu izleyicilerle buluşturdu. Daha önce pek çok oyunla İnegöllülere sanat dolu geceler yaşatan Şehir Tiyatrosu, Fransız Komedya Yazarı Moliere’in “Cimri” isimli oyunuyla ilk kez seyircinin karşısına çıktı.

Volkan Derman’ın yönettiği 2 perdelik komedi oyununu, Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Başkan Yardımcıları Rıdvan Kocaağa ve Oğuzhan Uslu ile siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve vatandaşlar izledi. Salonu dolduran sanatseverler, 1,5 saat süren oyunda keyifli anlar yaşadı. Uzun hazırlıklar sonucu İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun sahneye taşıdığı oyun, ilk gösteriminde büyük beğeni topladı.

Moliere’in ‘Cimri’si, Paris’in burjuva kesiminin çılgınlık düzeyine ulaşmış para tutkusunun komedyasını sahneye taşıyor. Parayı bütün yaşamsal değerlerin üzerinde tutan, bu yüzden kendi insani özüne ve çevresine yabancılaşan insanın içine düştüğü çelişkileri, gülünç ve zavallı durumu sergileyen oyunda, parayı temel değer ve yaşamın tek ölçü birimi sayan yaşam anlayışına eleştirel bir bakış sunulmuş. Harpagon’un hikayesi, izleyiciyi güldürürken aynı zamanda insani değerlerin nereye geldiğini düşündüren bir yapıt.

BURSA 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:48

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