Bursa'nın Karacabey ilçesindeki ayı barınağı ile Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvanat Bahçesi'ndeki ayıları kış uykusu tutmadı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle kış uykusuna yatmayan ayılara özel beslenme programları uygulanıyor.

Ova Korusu Ayı Barınağı'nda bulunan 65 ayı kış mevsimi olmasına rağmen uykuya yatmadılar. Ancak hayvanların metabolizmaları hayli zayıfladı. Buna karşılık merkezde özel beslenme programı uygulanıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından doğada zarar görmüş ya da doğaya dönemeyecek halde olan ayılar Ovakorusu Barınağı'na getiriliyor. Burada özel programla doğal ortamda ayılara ölene kadar bakılıyor. Metabolizmaları yavaşlayan ayılara havuç, turp ekmek ve özel mama veriliyor.

Öte yandan Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki boz ayılar da havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle kış uykusuna yatmadı. Ayıların yere gömülen balıkları elleriyle koymuş gibi bulmaları herkesi şaşırttı.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğinin üyesi olan Bursa Hayvanat Bahçesi’nde kar yağışının gecikmesi hayvanların kimyasını etkiledi. Boz ayıların kasım ve nisan ayları arasında kış uykusuna yatması gerekirken, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ayıların uykusunu kaçırdı. Uyumak ile uyumamak arasında kararsız kalan ayılar bakıcıların attığı yiyecekleri ise afiyetle yemeyi ihmal etmiyor. Ayıların kış uykusuna yatmadığını gören vatandaşlar durumu şaşkınlıkla karşıladı. Ziyaretçiler, toprağın altına gizlenen balıkları elleriyle koymuş gibi bulan ayıları ağızları açık izledi.

BURSA 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:48

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