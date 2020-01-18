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Bu kedi çeşmeden başka hiç bir yerden su içmiyor

İHA

Bu kedi çeşmeden başka hiç bir yerden su içmiyor

Çeşmeden su içen akıllı kedi ilgi odağı oldu. Mahallelinin 'Portakal' diye hitap ettiği kedinin, çeşmeden başka hiç bir yerden su içmemesi dikkat çekiyor.
Bursa'da çeşmeden su içmek için mahallenin çay ocağına gelen kedi, daha sonra çeşmenin başına gidiyor. Çay ocağı sahibinin çeşmeyi açmasıyla doyasıya su içen Portakal, mahallenin sokaklarında geziniyor. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler, sosyal medyada ise yoğun ilgi gördü.

BURSA

18 Ocak 2020 Cumartesi

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