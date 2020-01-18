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Acemler Kavşağı ihaleye çıkıyor Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 750 milyon liraya ...

İHA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Acemler Kavşağı'nın ihalesinin mart ayına kadar yapılacağını belirterek, "5,5 kilometrede 750 milyon liraya mal olacak Emek Şehir Hastanesi hattının da ihalesi kısa sürede yapılarak inşaat başlayacak" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Acemler Kavşağı'nın ihalesinin mart ayına kadar yapılacağını belirterek, "5,5 kilometrede 750 milyon liraya mal olacak Emek Şehir Hastanesi hattının da ihalesi kısa sürede yapılarak inşaat başlayacak" dedi.
Ak Parti Bursa İl Başkanı'nın Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'ndeki 2019 yatırım değerlendirme toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da soruları cevaplandırdı.
31 Mart seçimlerinin üzerinden bir yıl geçmeden Acemler Kavşağı'nın ihalesini yapacaklarını anlatan Başkan Aktaş, "Dosab'ın çevre yoluna bağlanması, Emek Şehir Hastanesi metro hattının detay projeleri bakanlığa teslim ettik. Ulaştırma Bakanlığı tarafından ihalesi yapılacak 5,5 kilometrede 750 milyon liralık bir çalışma. Terminale giden T2 hattının da feshini gerçekleştirdik. İnşallah çok yakın zamanda marttaki toplantıya kadar ihalesi yapılmış yer teslimi yapılmış olacak" dedi.
Kentsel dönüşüm konusunda da ciddi manada ses getirecek büyük ölçekli bir kentsel dönüşüm için çalışma yaptıklarını anlatan Başkan Aktaş, "Osmangazi ve Yıldırım ile ilçe belediyelerimizin kendi imkanlarıyla Çevre Şehircilik Bakanlığı ile yaptıkları çalışmalar var. Bu manada ses getirecek büyük ölçekli kentsel dönüşüm için çalışma yapıyoruz. Detaylı bilgilendireceğiz. Bu manadaki hedeflerimizi ifade etmiştim. Farklı kurumlarla protokoller yapıldı. 2020 yılı içerisinde bunun da start alması bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi" diye konuştu.
"Hanlar Bölgesi için ilk adım atıldı"
Turizmi önemsediklerini de kaydeden Başkan Aktaş, "Bu manada adımlar atıyoruz. 1314 hanın içinde olduğu hanlar bölgesi ve etrafının boşaltılması ile Kozahan revizyonu, Ertuğrul Meydan kafe bölgesinde meydan oluşturulması, Haşimişcan'a inen sokakların revizyonu, otopark temini için çalışıyoruz. Hazırladığımız projeyi Bakanımıza arz edip istişare etmiştik. Çarşamba günü bakanımızla beraberdim. Para konusuna çok takılma. "Gerekli çalışmaları yapın. Parayla ilgili fazlası gerekirse de yaparız" dedi. Mecliste önce koruma amaçlı imar planlarının onaylanması lazım. Chp buna "hayır" dedi. Bizim acele etmemiz gerekiyordu. Bir an evvel karar almamız gerekiyordu. Biz konunun acil bir şekilde halledilmesi için yaptık. Kızılay binası başta kendi imkanlarımızla kamulaştırma sürecini bir haftaya tamamlarız. Bu bir süreç. Oradaki yıkım ve değişimleri 2020 yılı içinde olacağını göreceksiniz. Hisar bölgesinde Osmangazi Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar, Mevlevihane, Zindankapı, Tophane, yanıbaşındaki bey sarayı konusuyla ilgili çalışmalar hızlıca devam ediyor. 2020 yılı içinde çalışmaları, sürecin ilerlemesiyle alakalı paylaşımlar yapacağız. Keles’in kırsal mahallesinde de çalışma var. Yenişehir merkezde de Pazar yeri çalışması var. Mart sonu nisan başında bunları detaylı olarak paylaşacağız" diye konuştu.

BURSA

18 Ocak 2020 Cumartesi

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