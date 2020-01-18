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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Eski futbolculardan Bursaspor'a büyük destek

İHA

Kurumların Bursaspor'a desteği sürüyor. Bursaspor Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği (BPFDD) de 160 forma satın alarak kulübe destek verdi.
Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği'nin Nilüfer Yüzüncüyıl Mahallesi'nde bulunan Şükrü Şankaya Futbol Okulu'nda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan ile yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik ve Dernek Başkanı Ahmet Suphi Evke katıldı. Toplantıda, Bursa iş dünyası tarafından başlatılan ve bütün şehrin destek verdiği “Yeniden büyük Bursaspor” kampanyası masaya yatırıldı.
Bursaspor Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği (BPFDD) Başkanı Ahmet Suphi Evke, 160 forma satın alarak kulübe destek verdi. Evke, eski futbolcular olarak "Yeniden büyük Bursaspor" kampanyasına kayıtsız kalmadıklarını söyledi.
BTSO önderliğinde başlatılan, Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerince desteklenen kampanyaya bütün Bursa'nın destek vermesini beklediklerini vurgulayan Ahmet Suphi Evke, kendilerinin de derneğin üye sayısı kadar forma almaya karar verdiğini ifade etti. Derneğin 160 üyesinin bulunduğunu dile getiren Evke, "Dernek olarak Bursaspor'a her zaman destek olduk. Bizim elimizden gelen bu. Keşke daha fazla destek verebilsek" dedi.
Ahmet Suphi Evke, BPFDD olarak Bursaspor Kulübü'nün alt yapı okullarını kurduklarını, yetiştirdikleri oyuncularla kulübe milyonlarca liralık katkı sağladıklarını ifade ederek, "Bütün Bursa'yı kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz. Lütfen duyarsız kalmayın. Bir ateş yakıldı, bunun ardından yürümeliyiz" diye konuştu.
Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan da, yönetim kurulu olarak kulübü bugüne kadar getirmeyi başardıklarını, ancak borç yükünün sadece kendilerinin üstesinden gelebilecek miktarı aştığını belirtti. Büyük bir camiaya sahip olan Bursaspor'un bu sıkıntılı durumu da aşacağına inancının tam olduğunun altını çizen Mestan, "Göreve geldiğimizde 'Ağlama edebiyatı yapmayacağım' demiştim, ama 'Birlikte yürümeyeceğiz' demedik. Bursaspor'a destek olmak hepimizin görevi. Biz kulübü buraya kadar getirdik, ancak bu yükün üstünden kalkamıyoruz. Bu takımı hep birlikte lâyık olduğu yere çıkaralım" dedi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik de, Bursaspor'un şehrin en önemli değeri olduğunu vurguladı. Yerel yönetim olarak her zaman Bursaspor'un yanında olduklarını dile getiren Çelik, stattaki eksiklerin de tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.

BURSA

18 Ocak 2020 Cumartesi

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