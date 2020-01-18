BESDER 2020’de büyümesini sürdürecek

Bursa Estetik Sektörü Çalışanları Derneği (BESDER), 2020 yılının ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Kentin ilk ve tek güzellik sektörü derneği olma özelliği taşıyan BESDER, yeni yılda üye kayıtları ile büyümeye devam edecek.

Bursa’nın ilk güzellik sektörü çalışanları derneği olan BESDER, ikinci yılında üye sayısını arttırmaya yönelik projeler yürütecek. 2020 yılının ilk toplantısında yapılacak çalışmaları ele alan yönetim kurulu, yıl içerisinde üyelerin bilgilendirilmesi ve sektörün geliştirilmesi amacıyla projeler üretmeye devam etme kararı aldı.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen sektörlerinden birisi olduklarını vurgulayan BESDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülin Çifçi; “Güzellik uzmanlığı başta olmak üzere çok farklı alanlarda hizmet veren bir sektörümüz var. Ülkemizde özellikle son 10 yılda önemli bir büyüme ivmesi yakaladık. Bursa da bu büyümeden payını aldı. Önemli bir ekonomik döngü içerisinde yer alıyoruz. Sektörümüzün mesleki çizgilerinin belirlenmesi ve sektör çalışanlarının tek bir dernek altında toplanması için çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda derneğimizin büyümesi ve güçlenmesi için yönetim kurulumuzla birlikte 2020 yılında da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yıl içerisinde eğitici ve geliştirici etkinliklere imza atmayı hedefliyoruz” dedi.

Yeni yılın ilk yönetim kurulu toplantısında Türkiye’nin en önemli kalıcı makyaj uygulayıcılarından olan Emrah Elibol’un da hazır bulundu.

BURSA 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:48

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