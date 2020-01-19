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Bursa'da 2 katlı ev alev alev yandı 2 katlı müstakil ev yangının ardından kullanılamaz hale geldi

İHA

Bursa'da iki katlı müstakil ev çıkan yangında alev alev yandı. 1 kişinin çeşitli yerlerinde yanıklar oluşurken, itfaiye ekipleri bir saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı.

Bursa'da 2 katlı ev alev alev yandı 2 katlı müstakil ev yangının ardından kullanılamaz hale geldi

Bursa'da iki katlı müstakil ev çıkan yangında alev alev yandı. 1 kişinin çeşitli yerlerinde yanıklar oluşurken, itfaiye ekipleri bir saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı.

Yangın, Osmangazi'ye bağlı Alemdar Mahallesi Uğur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı müstakil evden biranda alevler çıktı. Yangının büyümesiyle sokağa dökülen mahalle sakinleri, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Mahalleye gelen ekipler, alev alev yanan eve müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Bu sırada evde olan M.A.'nın ise vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. M.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, yangınla alakalı tahkikat başlattı.

BURSA

19 Ocak 2020 Pazar

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