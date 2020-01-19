3 katlı metruk bina alevlere teslim Alevler gecenin karanlığını aydınlattı

Bursa'da daha önce kafe olarak kullanılan 3 katlı metruk bina alevlere teslim oldu.

Yangın, Osmangazi'ye bağlı Muradiye Mahallesi Murat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce kafe olarak kullanılan 3 katlı metruk binanın çatı katı biranda alev aldı. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine ihbar yapıldı. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, sepetli araçla alevlere havadan müdahale etti. Ekipler, ayrıca balyoz ile camdaki demirleri kırıp, yerden de alevleri söndürmeye çalıştı. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Metruk binanın madde bağımlıları tarafından yakıldığı iddia edildi.

Polis, yangınla alakalı tahkikat başlattı.

BURSA 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:48

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