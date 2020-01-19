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YORUM KURALLARINI OKUDUM

(ÖZEL) 90 yaşında kursa yazıldı, öğretmen oldu

İHA

Bursa’da 90 yaşındaki bir kadın, kursiyer olarak gittiği eğitim merkezinde öğretmenlik yapıyor.
Nilüfer Belediyesi Olgun Gençlik Merkezi ile 6 ay önce tanışan 90 yaşındaki Sevinç Sezer, filografi ve koza çiçek kursuna başladı. İlerleyen günlerde rölyef sanatında da başarılı olan Sezer, kursiyer olarak gittiği eğitim merkezinde gönüllü öğretmenlik yapmaya başladı. Uzun yıllardır rölyefle uğraşan Sezer, her pazartesi kızı Özlem Özgüler ile Olgun Gençlik Merkezi’ne geliyor. 10’dan fazla öğrencisiyle tecrübelerini paylaşıyor. Daha önce İstanbul’da da kurslara katılan Sezer’in eserleri çeşitli galerilerde sergilendi. Öğretmenliğin yanı sıra koza çiçek kursuna da öğrenci olarak devam eden Sezer, evinde de düzenli olarak kitap okuyor ve bilmece çözüyor. İki çocuk ve iki torun sahibi Sevinç Sezer, hayatının sonuna kadar çalışmaya devam edeceğini dile getiriyor.
Rölyefin 3 boyutlu resim olduğunu ifade eden Sevinç Sezer, “İlk önce buradan haberim yoktu. Bir arkadaşın uyarısıyla buraya gedik. İlk önce diğer kursları dolaştık ama Ayla hanımın ısrarıyla ve arzusuyla rölyef kursunu açmaya karar verdik. Kursa gelen arkadaşlar da çok hevesli, gayet güzel çalışma yapıyorlar. Haftada bir gün geliyorum, 45 saat devamlı çalışıyoruz. Aynı zamanda koza çiçek kursuna geliyor, onunla uğraşıyorum. Bol bol kitap okuyor, bilmece çözüyorum” dedi.

“Öğrenmenin yaşı yoktur”
Öğrenmenin yaşının olmadığını belirten Sezer, “Onun için herkese böyle kurslara gitmelerini tavsiye ediyorum. Mesela bir tablonun yapımından söz edecek olursam o eserin büyüklüğüne ve detaylarına göre değişiyor. Aşağı yukarı devamlı çalışırsanız 15 günde güzel bir tablo meydana çıkar. Ben herkese tavsiye ediyorum” diye konuştu.
Eskiden beri güzel sanatlara ayrı bir ilgisinin olduğunun altını çizen Sezer, “Ben güzel sanatları çok severdim. İstanbul’da ikamet ederken böyle kurs açıldığını duydum ve gittim. Orada da güzel şeyler ortaya çıktı. Yaptıklarımın hepsi Feshane’de büyük sergide yer aldı. Bu çalışmalar gerçekten beyni çalıştırıyor. Devamlı ‘ne yapacağım, neyle yapacağım’ diye düşünüyorsunuz. Ben yaşta, hatta benden daha genç diyeyim, 55 yaştaki üstü hanımlara tavsiye ettiğim bir şeydir. Hem zevk alarak çalışıyorlar hem de bedenen çok faydalı olduğuna inanıyorum. Tavsiyem hiç düşünmeden kursa gelsinler” ifadelerini kullandı.

“Annemin hobileri olduğu için dinç kaldı”
Sevinç Sezer’in kızı Özlem Özgüler de annesi ile birlikte kursa geldiğini belirterek, annesinin her pazartesiyi iple çektiğini vurguladı. İlerleyen yaşlarda insanların kendilerini işe yaramaz diye düşünmelerinin yanlış olduğunu anlatan Özgüler, “Belirli yaştan sonra insanlar hayattan kopmuş, işe yaramayan kişiler olarak kendilerini görüyorlar. Halbuki bu doğru değil. Bu tür kurslar insanı geliştiriyor. Bir hobinin olması insanın beynini geliştiriyor. Zamanı hiçbir şekilde geriye alamayız, ama beynimizi gençleştirebiliriz. Beyni gençleştirmek bedeni de geliştirmeyi sağlıyor. Genellikle annem bu tür hobilerle uğraştığı için daha dinç kaldı. Yaz döneminde annemin yürümesi de yavaşlamıştı, fakat bu kursa başladığı andan itibaren daha dik yürüdüğünü gözlemledim. Kendinizi meşgul edecek şeylerle uğraşmaları gerekiyor. Evden dışarı çıkın. Ben merkez çalışanlarına ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Hocalar gönüllülük esası ile çalışıyor”
Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özer, Olgun Gençlik Merkezi hakkında bilgi verdi. Özer, “Hedefimiz 55 yaş üstünde bize ve merkezimize katılan kişilere aktif bir şekilde yaş almalarını sağlamaktır. Resim, müzik, spor, düşünce gibi çok farklı alanlarda atölye çalışmaları yapıyoruz. Yoga, dans, İngilizce kursu, tango gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yürütmekteyiz. En önemlisi burada yapılan eğitimlerin tamamen gönüllülük esasıyla olmasıdır. Daha önce aktif şekilde hayatın içerisinde yer alan eğitmenlerimiz, uzun aradan sonra mesleklerine burada tam anlamıyla geri dönüş yapıyorlar. Gönüllülük esasıyla dersler veriyorlar” şeklinde konuştu.
“12 tane gönüllü eğitmenimiz var” diyerek sözlerini sürdüren Sibel Özer, “Bu gönüllü eğitmenlerimiz kendi bilgilerini akranlarıyla paylaşıyorlar. Mesela 90 yaşında Sevinç Sezer isimli bir öğretmenimiz var. Her kesim ve meslekten bin 300 üyemiz var” dedi.

BURSA

19 Ocak 2020 Pazar

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