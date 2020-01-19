Başkan Sertaslan'dan köylerde yoğun mesai

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, yoğun mesaisine köy ve mahalle ziyaretleriyle devam ediyor. Köy ziyaretlerine belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ve CHP İlçe Yönetim Kurulu ile birlikte Haydariye ve Kumla köyleriyle sürdüren Başkan Sertaslan, ihtiyaçları yerinde inceledi. Zeytinlik yolları iyileştirildi.

Gemlik Belediyesi'nin hizmet anlayışının insan odaklı olduğunu ifade eden Başkan Sertaslan, Gemlik'i mutlu insanların yaşadığı bir kent haline için çalışmalara devam ettiklerini belirtirken, "Zeytin üretimi yapan köylerimizde arazi yolları çalışması yaparak zeytinliğine rahatça ulaşmasını sağladık. Köylerimize sulama havuzları yaparak çiftçimizin zeytinliğinin sulama ihtiyacını gidermesini sağlayacak çabaları gösteriyoruz. Lisanlı depo çalışmalarımı için kurumlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Biz sağlam temelli ve uzun ömürlü projelerle Gemlik'i tekrar Marmara'nın incisi ve zeytinin başkenti hedefine taşıma çalışmasına devam edeceğiz" dedi.

Gemlik'te tarım ile ilgili adımlar atacaklarını belirten Başkan Sertaslan, "Tarım bir ülkenin can damarı maalesef Türkiye'de her geçen gün ekip biçme oranı düşüyor. Biz de Gemlik Belediyesi olarak Türkiye’nin en kaliteli sofralık zeytinini hak ettiği yere getirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz ve Gemlik'te tarım ile ilgili önemli adımlar atacağız" diye konuştu.

“Kadın dayanışma derneklerini önemsiyoruz”

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, köylerle ilgili projelerinin sadece köylerde yaşayan erkekleri değil kadınları da kapsadığını belirtirken, "Göreve geldiğimizde ilçemizde sadece bir adet kadın dayanışma derneği vardı. Şu anda ise bu sayı altı adet oldu. Biz köyde yaşayan kadınlarımızın ev ekonomilerine yapacakları katkıları önemsiyoruz. Kadınlarımız sadece ev ekonomilerine değil, Gemlik'in yöresel ürünlerini el emekleriyle harmanlayarak gelen misafirlere ilçemizin kültürünü yansıtıyorlar ve Gemlik’in tanıtımına da katkı koyuyorlar" diyerek sözlerini tamamladı.

BURSA 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:48

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