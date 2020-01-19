Karacabey Belediyespor - Osmaniyespor: 1-0

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STAT: M. Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Sezer Yalçın (xx), Sedat Etik (xx), Çağrı Yıldırım (xx)
KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan (xxx)Hasan Güleryüz (xxx), Sergen (xxx), Sefa (xxx)(Dk.64 Ömer), İlyas (xxx), Muhammet (xxx), Abuzer (xxx), Gökhan (xxx) (Dk.90 Berk), Onur (xxx), Rasimcan (xxx), Sadık (xxx) (Dk.87 Ahmet)
OSMANİYESPOR: Alp (x)Furkan (x) (Dk.72 Soner), Ahmet (xx)(Dk.63 Hakan), Ekrem (xx), Samet (x), Kerim (x), Hamit (xx),Taşkın (xx) (Dk.80 Hamza), Tayfun (x), Mustafa (x), Onur (x)
GOL: Dk.67 İlyas (Karacabey Belediyespor)
SARI KART: Hasan Güleryüz (Karacabey Belediyespor) Furkan, Onur (Osmaniyespor)
TFF 3´üncü Lig 3´üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Osmaniyespor´u 1-0 mağlup etti. Aldığı galibiyet sonrasında Karacabey Belediyespor puanını 41´e yükseltirken, Osmaniyespor 26 puanda kaldı. Lider durumda bulunan Karacabey Belediyespor, rakiplerinin puan kaybetmesiyle birlikte ikinci sırada bulunan Somaspor ile puan farkını 9´a çıkardı.
14´üncü dakikada Abuzer´in pasında ceza sahasında topla buluşan Sergen´in vuruşunda top kaleci Alp´te kaldı.
17´nci dakikada Sadık´ın rakip ceza sahasında topla buluştuğu müsait pozisyonda Tayfun topa müdahale ederek tehlikeli olabilecek atağı kesti.
35´inci dakikada Hasan´ın ceza sahasına yaptığı ortayla topla buluşan Abuzer´in kafa vuruşu sonucunda top üstten auta çıktı.
58´inci dakikada Ahmet´in vuruşunda top az farkla auta çıktı.
67´nci dakikada ev sahibi öne geçti. İlyas´ın kullandığı serbest vuruşta top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0.
78´inci dakikada İlyas´ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.
Karşılaşma Karacabey Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
BURSA
19 Ocak 2020 Pazar
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