TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 10 üstünlüğü ile sona erdi.
BURSA
19 Ocak 2020 Pazar
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