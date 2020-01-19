Bursaspor - Fatih Karagümrük: 2-1

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Hakan Ceylan (xxx), Mehmet Şahan Yılmaz (xxx), Selahattin Altay (xxx)

BURSASPOR: Çağlar Şahin Akbaba (xx), Abdullahi Shehu (xx), Sedat Dursun (xx), Anıl Karaer (xx), Onur Atasayar (xx), Aykut Akgün (xx) (Dk. 73 Özer Hurmacı x), Selçuk Şahin (xx) (Dk. 55 Recep Aydın x), Burak Kapacak (xxx) (Dk. 83 Ali Akman x), Burak Altıparmak (xx), Kubilay Kanatsızkuş (xx), Yevgen Seleznov (xx)

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer (xx), Ramazan Civelek (xx), Gaber Dobrovoljc (xx), Barış Başdaş (xx), Alparslan Erdem (xx), Zeki Yıldırım (xx) (Dk. 87 Çağrı Ortakaya x), Cristobal Jorquera (xx), Erik Sabo (xx), Artur Adam Sobiech (x) (Dk. 43 Alassane Ndao x), Brahim Darri (xx), Ahmet Aras (xx)

GOLLER: Dk. 9 Yevgen Seleznov, Dk. 90+2 Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), Dk. 63 Alassane Ndao (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Burak Kapacak, Sedat Dursun, Kubilay Kanatsızkuş, Abdullahi Shehu, Burak Altıparmak (Bursaspor), Zeki Yıldırım, Alparslan Erdem, Erik Sabo, Barış Başdaş, Ahmet Aras, Alassane Ndao, Gaber Dobrovoljc (Fatih Karagümrük)TFF 1´inci Lig´in 18´inci haftasında, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda Fatih Karagümrük´ü ağırlayan Bursaspor, son dakikada güldü. İlk yarıyı Yevgen Seleznov´un golüyle önde kapatan Bursa temsilcisi karşısında konuk ekip Alassane Ndao´nun golüyle eşitliği sağladı. Karşılaşmanın uzatma anlarında ise sahneye çıkan Kubilay Kanatsızkuş, attığı golle takımına 2-1´lik galibiyeti getirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maça etkili başlayan Bursaspor, 9´uncu dakikada golü buldu. Sağ kanattan topu getiren Burak Kapacak pasını ceza sahasına girmekte olan Yevgen Seleznov´a aktardı. Topu önce göğsüyle yumuşatan Seleznov´un, dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından köşeye doğru ağlara gitti: 1-0.

32´nci dakikada Bursaspor etkili geldi. Sol kanattan gelişen atak sonucu kazanılan serbest vuruşta topun başına Burak Kapacak geçerken, yaptığı ortada Yevgen Seleznov´un kafa vuruşunu kaleci Aykut Özer kornere çeldi.

38´inci dakikada Fatih Karagümrük beraberliğe yaklaştı. Topla ceza yayının gerisinde buluşan Brahim Darri, kendisine açı bulmasının ardından sert vuruşunu yaptı, köşeye doğru yönelen topu kaleci Çağlar Şahin Akbaba direk dibinden kornere çeldi.

Gol arayışındaki Fatih Karagümrük´te 52´nci dakikada Cristobal Jorquera´nın ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta kaleci Çağlar Şahin Akbaba üzerine gelen topu çeldi, pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Bursaspor, 53´üncü dakikada net bir fırsattan yararlanamadı. Fatih Karagümrük savunmasında Erik Sabo´nun kaleciye pasında araya giren Kubilay Kanatsızkuş, pasını Abdullahi Shehu´ya aktardı. Shehu, ceza sahası sağ yan çizgisine yakın noktada dar açıdan vuruşunu yaparken, kaleci Aykut Özer´i de geçen meşin yuvarlak uzak kale direğine çarpıp oyun alanına döndü. Tehlikeyi savunma uzaklaştırdı.

Fatih Karagümrük maçta eşitliği sağladı. 63´üncü dakikada gelişen hızlı atakta topu ceza yayına kadar getiren Cristobal Jorquera pasını sağ çaprazdan bindiren Alassane Ndao´ya aktarırken, Ndao da uzak kale direğine doğru yerden sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

90+2´nci dakikada Bursaspor yeniden öne geçti. Maçın son anlarına doğru baskısını artıran Bursaspor´un sol kanattan geliştirdiği atakta Özer Hurmacı´nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Recep Aydın, meşin yuvarlağı içeri çevirirken kale ağzında boş durumdaki Kubilay Kanatsızkuş dokunuşuyla ağları havalandırdı: 2-1.

Karşılaşmanın son anlarında golü bulan Bursaspor, maçı da 2-1 kazandı.



BURSA 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:16

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:13

YATSI 19:36

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