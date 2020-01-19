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İbrahim Üzülmez: “Arzulu ve inançlı oynadık”

İHA

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Son dakikaya kadar golü kovalayan bir Bursaspor vardı. Daha arzulu ve inançlı oynadık" dedi.

İbrahim Üzülmez: “Arzulu ve inançlı oynadık”

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, “Son dakikaya kadar golü kovalayan bir Bursaspor vardı. Daha arzulu ve inançlı oynadık” dedi.
TFF 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü son dakika golüyle 21 mağlup eden Bursaspor'da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez maç sonu açıklamalarda bulundu. Üzülmez, heyecanı sevdiklerini belirterek, “İlk yarı rakip daha etkili oldu. Kolay maç olmayacağını biliyorduk. Fiziksel anlamda iyi çalışmalarımıza rağmen ikinci devrenin ilk maçı olduğu için sıkıntılar yaşanabiliyor. İkinci yarıda farklı farklı bir kimlikle sahaya çıktık. Son dakikaya kadar golü kovalayan bir Bursaspor vardı. Daha arzulu ve inançlı oynadık. İyi niyetli olup çalıştıktan sonra son dakikada da olsa Allah yardım ediyor. Bu durum ne kadar böyle devam eder bilmiyorum ama sıkıntı yaşarız. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirmemiz lazım. Oyuncularımın niyeti iyi ama daha da kalitelerini ortaya çıkarmaları gerekiyor oyun sonlarında. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bu lig kolay değil. Mücadeleci bir lig. Zaman zaman acı çekeceğiz. İki maçtır son dakikaya kadar çekiyoruz. Sonuç olarak kazanıyoruz ve bu mutlu ediyor bizi. Yeni gelen oyuncularla beraber daha iyi olacağız. Rakibimiz de iyi mücadele etti onlara başarılar diliyorum” dedi.

BURSA

19 Ocak 2020 Pazar

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