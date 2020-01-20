Limak Enerji, ‘Enerjik Dokunuş’ ile aileleri bilinçlendiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Limak Enerji, ‘Enerjik Dokunuş’ ile aileleri bilinçlendiriyor

İHA

Limak Enerji, enerjinin tasarruflu kullanılması amacıyla ailelere ziyaretler yaparak bilinçlendiriyor.

Limak Enerji, ‘Enerjik Dokunuş’ ile aileleri bilinçlendiriyor

Limak Enerji, enerjinin tasarruflu kullanılması amacıyla ailelere ziyaretler yaparak bilinçlendiriyor.
Limak Enerji, enerjinin tasarruflu kullanılması amacıyla “Limak Enerji ile Enerjik Dokunuş” Projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, enerji verimliliği uzmanı farklı demografik ve tüketim grubundaki ailelerin evlerine konuk olarak, tasarruf ve verimlilik konusunda bilinçlendirme yapıyor. Ziyaret sırasında evde yer alan elektronik aletlerin ve beyaz eşyaların nasıl kullanılması gerektiğini de anlatan uzman, tasarruf tüyolarını ailelerle paylaşıyor. Proje ile tüm Türkiye’de pek çok aileye ulaşılarak, tasarruf bilincini yaygınlaştırmak amaçlanıyor.
Proje hakkında bilgi veren Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Limak Enerji ile Enerjik Dokunuş Projemiz ile 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza tasarruf bilincini aşılamayı ve ufak dokunuşlarla enerjiyi daha verimli kullanarak, aile ve ülke bütçesine sağlayacakları katkıyı göstermek istedik. Projemiz kapsamında farklı demografik özellikteki ve farklı enerji tüketim gruplarındaki aileleri tek tek ziyaret ederek, evlerindeki elektrikli cihazların tüketimleri, nasıl tasarruf ve verimlilik sağlayacakları hakkında bilgi veriyoruz” dedi.
“Türkiye’deki enerji tüketiminin yüzde 25’i ev kullanıcıları tarafından yapılıyor”
Aytac, bu ailelerin evlerindeki ısınma, aydınlatma, temizlik gibi faaliyetlerde kullanılan elektronik eşyaları tespit ederek, tüketim değerlerine baktıklarının altını çizdi. Aytac, sözlerine şu şekilde devam etti: “Enerji verimliliği uzmanımız buzdolabı, fırın gibi beyaz eşyaların ve televizyon, bilgisayar gibi teknolojik cihazların nasıl kullanılması ve konumlandırılması gerektiği, bulaşık, çamaşır makinasında su ve enerji tasarrufunun nasıl yapılacağı, aydınlatmaların doğru seçimi gibi konularda ailelere danışmanlık yapıyor ve verimlilik sağlayan uygulamalardan bahsediyor. Projemiz, Türkiye’deki enerji tüketiminin yüzde 25’inin ev kullanıcıları tarafından yapılması nedeniyle çok önemli.”
“Faturalarda yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün”
Uzmanın tüm evi gezerek, ailenin elektrikli aletlerini incelediğini söyleyen Aytac,”Verimsiz ve uygun kullanılmayan elektrikli cihazları tespit ederek bunu aileye bildiriyoruz. Bu kapsamda ailemizin son elektrik faturasını inceleyerek, aslında küçük dokunuşlarla nasıl enerji tüketimlerini azaltabileceklerini ve faturalarına yansıyan tutarın nasıl düşürüleceğini de anlatmış oluyoruz. Alınan önlemlerle aylık ve yıllık olarak kaç TL’lik bir tasarrufun, aile bütçesine kalacağını da aktarıyoruz. Seçilen örnek ailemizde elektrik faturası 191 TL iken verilen enerjik tüyolarla, faturalarını 150 TL’ye kadar düşürmelerini sağladık. Ailemiz böylece ayda yüzde 20 tasarruf sağlayarak, yılda da yaklaşık 500 TL’ye varan bir tutarı tasarruf edecek. ” ifadelerini kullandı.
“Tasarruf bilinci yaygınlaştırılıyor”
Bu projenin dışında öğrencilere tasarruf bilincinin de aşılandığını vurgulayan Aytac, “Bu hafta sonlanan eğitimöğretim döneminin birinci yarıyılı vesilesiyle de ana okul ve ilkokul öğrencilerimiz için hazırladığımız Enerjik Tatil Boyama ve Etkinlik Kitabımız ve orta okul öğrencilerimiz için hazırladığımız Geleceğin Enerjisi kitabını hediye ederek de bu yaşlardan itibaren tasarruf bilincini yaygınlaştırmaya, tatillerini de verimli bir şekilde geçirmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.
Uzmanından enerji tasarruf tüyoları
Sözlerini, vatandaşlara tasarruf önerileri vererek sonlandıran Aytac, şunları kaydetti: “Vatandaşlarımız, kombilerin sadece doğal gaz ile değil, elektrikle de çalıştığını unutmamalılar. Tasarruflu kombi seçimi yaparak, kalorifer peteklerinin önünü açık bırakarak, her yıl mutlaka kombi ve klima bakımı yaptırarak, ısı seviyesini sabit tutarak tasarruf sağlayabilirler. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre oda sıcaklığı oturma odaları için 21, diğer odalar için 18 derece olmalı. Bu derecelerde ısıtma yapılırsa enerjiden en az yüzde 7 tasarruf sağlanabiliyor. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise evde bulunan cihazların enerji tüketimlerinin gözden geçirilmesi ve enerji harcama sınıflarının kontrolünü yapmak. A+++ enerji sınıfı buzdolabı ve bulaşık makinesi kullanıldığında yüzde 50’ye kadar daha az bir tüketim yapılabiliyor. Aydınlatmada ise LED lamba akkor lambaya göre yüzde 90 verimlilik sağlıyor. Televizyon, bilgisayar gibi elektrikli ev aletlerini uyku konumunda bırakmayıp güç tuşundan kapatmak, tasarruf ettiriyor. Uyku modundaki elektrikli cihazlar, normal tüketimin yüzde 10 ile yüzde 20’si oranında enerji harcamaya devam ediyorlar. Bunu önlemek için vatandaşlarımız anahtarlı priz kullanılabilir.”

BURSA

20 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:47
  • GÜNEŞ 08:15
  • ÖĞLE 13:19
  • İKİNDİ 15:51
  • AKŞAM 18:14
  • YATSI 19:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel Haber) Sahipsiz köpek bırakmadı Bursa'da bir hayvansever kurduğu dernek sayesinde binlerce köpeği sahiplendirdi
YEREL HABERLER (Özel Haber) Sahipsiz köpek bırakmadı Bursa'da bir ...
"Türkler Geliyor" filmine akıncı kostümleriyle gittiler İzleyenler filmin parçası sandı
YEREL HABERLER "Türkler Geliyor" filmine akıncı kostümleriyle ...
Bursaspor uatmalarda 9 puan aldı Yeşil-beyazlılar, bu sezon oynadığı maçlarından 5'inde müsabakaların uzatma dakikalarında gol sevinci yaşadı
YEREL HABERLER Bursaspor uatmalarda 9 puan aldı Yeşil-beyazlılar, bu ...
Büyükorhan halkı güne kar sürpriziyle uyandı
YEREL HABERLER Büyükorhan halkı güne kar sürpriziyle uyandı
Yerli otomobilin teknik eleman ihtiyacını bu okul sağlayacak
YEREL HABERLER Yerli otomobilin teknik eleman ihtiyacını bu okul ...
Bursaspor'dan 15 puanlık galibiyet Yeşil-beyazlılar, rakiplerinin kaybettiği haftada galip geldi
YEREL HABERLER Bursaspor'dan 15 puanlık galibiyet Yeşil-beyazlılar, ...
Bursa'da çay ocağında silahlı çatışma: 1'i ağır, 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da çay ocağında silahlı çatışma: 1'i ağır, 2 ...
Bursa'da 2 kişinin silahla yaralanma anı kamerada
YEREL HABERLER Bursa'da 2 kişinin silahla yaralanma anı kamerada
10 yılda 300 ameliyat oldu... Yeniden ameliyat için ABD'ye gidecek
YEREL HABERLER 10 yılda 300 ameliyat oldu... Yeniden ameliyat için ...
Bursaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından
YEREL HABERLER Bursaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından
Ömer Erdoğan: “Uzatmalarda yediğimiz gol bizi üzdü”
YEREL HABERLER Ömer Erdoğan: “Uzatmalarda yediğimiz gol bizi üzdü”
İbrahim Üzülmez: “Arzulu ve inançlı oynadık”
YEREL HABERLER İbrahim Üzülmez: “Arzulu ve inançlı oynadık”
TFF 3. Lig: Karacabey Belediyespor: 1 - Osmaniyespor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Karacabey Belediyespor: 1 - Osmaniyespor: ...
Bursaspor - Fatih Karagümrük: 2-1
YEREL HABERLER Bursaspor - Fatih Karagümrük: 2-1
TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - Fatih Karagümrük: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - Fatih Karagümrük: 1
TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk ...
Bursa'da bodrum katta yangın
YEREL HABERLER Bursa'da bodrum katta yangın
Türk Metal Sendikası Başkanı Kavlak: Hakkımızı alana kadar durmayacağız
YEREL HABERLER Türk Metal Sendikası Başkanı Kavlak: Hakkımızı alana ...
Karacabey Belediyespor - Osmaniyespor: 1-0
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor - Osmaniyespor: 1-0
Yerli otomobil BUTEKOM ile vites yükseltecek Bursa, Türkiye’nin otomobili için inovatif projelere odaklandı
YEREL HABERLER Yerli otomobil BUTEKOM ile vites yükseltecek Bursa, ...
Gölyazı'da muhteşem dönüşüm
YEREL HABERLER Gölyazı'da muhteşem dönüşüm
Atık yağlar belediyeye teslim edildi
YEREL HABERLER Atık yağlar belediyeye teslim edildi
Uludağ'da sömestir yoğunluğu; 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
YEREL HABERLER Uludağ'da sömestir yoğunluğu; 6 kilometrelik araç ...
Tatilciler yarıyılda Uludağ’a akın etti Kış turizmin gözdesi Uludağ’da pistler doldu taştı
YEREL HABERLER Tatilciler yarıyılda Uludağ’a akın etti Kış turizmin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X