Bursaspor'dan 15 puanlık galibiyet Yeşil-beyazlılar, rakiplerinin kaybettiği haftada galip geldi

Bursaspor, rakiplerinin puan kaybettiği haftada aldığı Fatih Karagümrük galibiyetiyle adeta 15 puan kazandı.

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 18. haftasında Fatih Karagümrük'ü son dakikada bulduğu golle 21 mağlup etti. Müsabaka öncesinde haftaya lider Hatayspor'un 9 puan gerisinde 6. sırada giren Timsah, çok kritik 3 puana uzandı. Sezona büyük sıkıntılarla giren ve transfer tahtasını son anda açan Bursa ekibi, bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizdi. Oynadığı futbolla taraftarını da tatmin etmeyen ve bu sezon 3 puanı silinen yeşilbeyazlılar, son 2 maçta aldığı kritik galibiyetlerle zirveye adım adım yaklaşıyor.



Karagümrük galibiyeti 15 puan getirdi

Ligin ikinci yarısına 6. sırada başlayan yeşilbeyazlılar için Karagümrük maçı çok önemli hale gelmişti. Karşılaşma öncesinde yeşilbeyazlı takımın 9 puan önünde yer alan lider Hatayspor, cumartesi günü Altınordu ile 22, Akhisarspor da Adanaspor ile golsüz berabere kalırken, Menemenspor ise cuma günü oynanan maçta Giresunspor'a 30 mağlup oldu. Sadece yeşilbeyazlı takımı 2 puan geriden takip eden Ümraniyespor, Altay'ı 10 mağlup etti. Pazar günü oynanan müsabakalarda ise BB Erzurumspor, İstanbulspor ile 11 berabere kalırken, Keçiörengücü de Eskişehirspor'a 10 mağlup oldu. Karagükrük karşısına çıkmadan rakiplerinin kaybetmesiyle 12 puanlık avantajı cebine koyan Bursaspor, rakibini son dakikada bulduğu golle yenerek, hem Karagümrük'ün kendisine yaklaşmasına engel oldu, hem de adeta 15 puan kazandı. Böylelikle Timsah, puanını 30'a yükselterek 3. basamağa çıkıp, Hatay ile puan farkını 7'ye, BB Erzurumspor ile 1'e indirdi.

BURSA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:47

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