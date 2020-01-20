Bursaspor uatmalarda 9 puan aldı Yeşil-beyazlılar, bu sezon oynadığı maçlarından 5'inde müsabakaların uzatma dakikalarında gol sevinci yaşadı

Bursaspor, bu sezon oynadığı maçların uzatma dakikalarında attığı gollerle kritik 9 puan kazandı.

Yeniden zirveye sloganıyla sezona başlayan ve transferin son günlerinde tahtayı açmayı başaran Bursaspor, müsabakaları da son dakikaya kadar bırakmıyor. Sezona Yalçın Koşukavak ile başlayan ve sonrasında İbrahim Üzülmez ile devam eden Timsah, ortaya koyduğu oyunla da taraftarını heyecanladırmayı başarıyor. Bursaspor, bu sezon TFF 1. Lig’de 5 maçta uzatma dakikalarında gol sevinci yaşadı. Bu 5 karşılaşmanın 3'ünde skor berabere iken lehine çeviren Bursa temsilcisi, 2 müsabakada ise öndeyken takımı rahatlatan goller buldu.



3 golle kritik 9 puan

Bu 5 golün özellikle 3 tanesinin önemi çok büyük oldu. Adanaspor deplasmanında skor 22'ken 90+5'de Özer Hurmacı sahneye çıktı. Ceza sahası dışından güzel bir gol atan başarılı futbolcu, takımının zorlu deplasmandan 3 puan ile dönmesini sağladı. 17. hafta müsabakasında lider Hatayspor'u ağırlayan Timsah, bu mücadelede de son dakikada gülen taraf oldu. Zirveden kopmamak için çok kritik virajda bu kez sahneye 90+1'de Burak Altıparmak çıktı. Bursaspor, Karagümrük'ü de uzatma dakikalarında Kubilay Kanatsızkuş'un 90+2. dakikada attığı golle 21 yendi. Yeşilbeyazlılar Eskişehirspor maçında 10 galipken Latovlevici ile 90+1'de, Osmanlıspor müsabakasında ise 21 öndeyken 90+3'de Ramazan Keskin'in ayağından gol bulmuştu.

BURSA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:47

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