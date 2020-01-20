Otomobile bağladığı atları asfaltta metrelerce koşturdu

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Bursa’da bir kişi otomobilin arkasına bağladığı 4 atı asfaltın üzerinde metrelerce koşturdu.

Bursa şehir merkezinde meydana gelen olayda, Odunluk Mahallesi istikametine seyreden otomobile 4 at iple bağlandı. Hareket halindeki otomobile bağlanarak asfaltın üzerinde koşturulan atlar çevredekiler tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Dört atı şehrin göbeğinde, trafiğe aldırış etmeden asfaltın üzerinde metrelerce koşturan vicdansız sürücü bir süre sonra gözden kayboldu.

BURSA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:47

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