"Bacak güzelinin" evinde işlenen cinayete müebbet talebi

Bursa'da eski mankenin evinde bir genci bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Sadık Ş'nin müebbet hapsi isteniyor.

Olay, geçen yıl temmuz ayında Mudanya'nın Siteler Mahallesinde meydana geldi. Eski manken Alev Ç. (37), iddiaya göre Onur Y. (35) ile birlikte alkol almaya başladı. Gece ilerleyen saatlerde Alev Ç.'nin sevgilisi Sadık Ş. eve gelince, Onur Y. ile arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu yanında bulunan bıçağı çıkartan Sadık Ş, Onur Y'yi göğsünden yaraladı. Göğsünden bıçaklanan Onur Y. kanlar içerisinde yerde kalırken, Sadık Ş, Alev Ç.'yi yanına alarak kaçtı. Ağır yaralanan Onur Y. arkadaşı İsa Ö.'yü arayarak yardım istedi. İsa Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Onur Y. kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

Mudanya polisi, olayın meydana geldiği evin eski manken Alev Ç.'ye ait olduğunu tespit etti. Olay esnasında evde Alev Ç.'in haricinde bir kişinin daha olduğunu belirleyen ekipler, olay yerine gelen İ.Ö’yi gözaltına alıp, diğer 2 şüphelinin peşine düştü. Alev Ç. ve cinayeti işlediği iddia edilen Sadık Ş. Mudanya Asayiş Grup Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sadık Ş. tutuklanırken, Alev Ç. adlî kontrol şartıyla salındı. Onur Y'nin arkadaşı İ.Ö. ise savcılıkça serbest bırakıldı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Sadık Ş. hakkında iddianame hazırlandı. İddiananedeki ifadesinde olayı anlatan Sadık Ş, "Alev ile 6 yıldır beraberiz. Üç gündür Alev'e ulaşamıyordum. Olay gecesi evinin önünden geçerken ışığın yandığını gördüm ve zile bastım. Kapının önünde bir çift erkek ayakkabısı vardı, açılmayınca kendi anahtarımla içeriye girdim. Aramızda tartışma çıktı. Onur, mutfaktan aldığı bıçağı üzerime salladı. Tutmaya çalıştığım esnada sağ elimin üstü ve avuç kısmından yaralandım. Onur'u ittim, Alev'in verdiği havlu ile elimi sardım ve evden ayrıldım. Geceyi bağ evinde geçirdim, ertesi gün polis beni arayınca, emniyete gittim ve Onur'un öldüğünü öğrendim. Evden çıktığımda, içeride Alev, İsa ve Onur kalmıştı. Onur'u bıçakladığımı hatırlamıyorum" ifadesinde bulundu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Sadık Ş. hakkında "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

BURSA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:47

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