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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türk Metal Sendikası Bursa Mitingi'nde binlerce işçi buluştu Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal ...

İHA

Türkİş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, "Buradan sesleniyorum bu enflasyon rakamlarını icat edenler siz hiç pazara gidiyor musunuz? Bir gidinde görün soğanın kilosu kaç para. Biz bu açıklanan enflasyona göre anlaşma yapamayız. Buradan TÜİK yetkililerine soruyorum alışverişi nereden yapıyorsanız bize de söyleyin bizde oradan yapalım" dedi.

Türkİş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, "Buradan sesleniyorum bu enflasyon rakamlarını icat edenler siz hiç pazara gidiyor musunuz? Bir gidinde görün soğanın kilosu kaç para. Biz bu açıklanan enflasyona göre anlaşma yapamayız. Buradan TÜİK yetkililerine soruyorum alışverişi nereden yapıyorsanız bize de söyleyin bizde oradan yapalım" dedi.
Türk Metal Sendikası Bursa Mitingine binlerce işçi katıldı. Miting öncesi alanda olağan üstü güvenlik önlemleri alınırken Bursa polisi işçilerin çevresinde kuş uçurtmadı. Miting alanı saatler öncesinden de bomba arama köpekleri ile aranıp kontrol edildi.

"Alışverişi nereden yapıyorsanız bize de söyleyin bizde oradan yapalım"
Mitingte konuşan Türkİş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, çarşamba günü alınan grev kararını uygulamaya devam ettiklerini belirterek grevse grev eylemse eylem, MESS bize ısrarla enflasyondan bahsediyor. Ne enflasyonu bu? Kimin enflasyonu? Efendim, TÜİK enflasyonu diyorlar. Biz o enflasyonu tanımıyoruz. İnanmıyoruz. Bizim enflasyonumuz sokakta, çarşıda, pazarda mutfakta. Buradan sesleniyorum; bu enflasyon rakamlarını icat edenler, siz hiç pazara gidiyor musunuz? Bir gidin de görün soğanın, patatesin kilosu kaç para. Bir gidinde görün, biz neler yaşıyoruz. Ne sıkıntılar çekiyoruz. Biz bu açıklanan resmi enflasyona göre sözleşme yapamayız . Bu rakamların bizim gerçeğimizle uzaktan yakından ilgisi yok. Buradan TÜİK yetkililerine sesleniyorum. Alışverişi nereden yapıyorsanız bize de söyleyin bizde oradan yapalım. Çünkü biz ekmeği, peyniri, zeytini sizin söylediğiniz fiyatlara bulamıyoruz. Biz enflasyon sepetine koyduğunuz deniz topunu, yurt dışı tatili, parfümü rüyamızda bile göremiyoruz. Bizim karnımız ete, peynire, zeytine aç ama sizin palavralarınıza tok" dedi.

Kavlak sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Değerli arkadaşlarım biz sadece emeğimizin karşılığını istiyoruz. Alın terimizin karşılığını istiyoruz. Biz işimiz olsun, tezgahımızda çarklar dönsün, ocağımızda tenceremiz kaynasın istiyoruz çok şey mi istiyoruz. Biz bu ülkede insanca onurumuzla yaşamak istiyoruz, gelecek kaygısı olmadan huzur içinde yaşamak istiyoruz, üretmek istiyoruz, kazanmak istiyoruz. Ürettik mi? Ürettik. Elbette kazanacağız. Bu mücadele Türk Metal'in onur mücadelesidir. bu mücadelemizi hep birlikte kazanacağız. Çözüm bizim nasırlı ellerimizde bizim yüreklerimizde bu işi çözmeden dönmeyeceğiz"

"Kim olduğumuzu bilmeyenlere kimlik ibrazı olsun"
Kavlak, "Patronlarımız ekonomi kötü, işler durgun diyorlar. Bunu bizde biliyoruz. İş yerlerimiz bizim için vatan gibi kutsaldır. Biz iş yerimize kara leke çaldırmayız. Biz işimizi, iş yerimizi namusumuz gibi koruruz. Ama biz enayi yerine konmayı da kabul etmeyiz. Emeğimizin, alın terimizin çalınmasına izin vermeyiz. Sabırlıyız, sabırla bekleriz ama sabrımız taşarsa, yollardan gelir sel gibi akarız. Bugün geldik, inanın yarın daha fazla geliriz. Buradan MESS yöneticilerine sesleniyorum. Bizim sabrımızı zorlamayın. Bizi sınamaya kalkmayın. Bizi görmezden gelenler bizi başkalarıyla karıştırmayın. Bu meydanları size dar ederiz. Bu gök kubbeyi başınıza yıkarız. Biz her şeye rağmen umudumuzu yitirmek istemiyoruz. Bir yerden eylemlerimiz devam ederken bir yandan iş veren ile görüşmelerimiz devam ediyor. Biz herşeye rağmen bu işi masada çözme umudumuzu koruyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. İnanıyorum ki bu mücadeleden yüzümüzün akıyla çıkacağız. Sizler sendikanıza güvenin. Türk Metal'e güvenin Türk Metal'in örgütlü 200 bin üyesine güvenin. Asla yalnız değilsiniz, yalnız olmayacaksınız. Siz işçi sınıfının yüz akısınız, buz kıran gemisisiniz. Bu sömürü ve ucuz işçilik düzenine siz son vereceksiniz. Bu miting tüm işçi sınıfının ortak direnişidir. İşçi sınıfının kalbi bugün bu meydandadır. Artık hepimiz için ya sırtıdır, ya karnıdır başka yolu yoktur. Değerli arkadaşlarım ya hep birlikte direneceğiz yada bize dayatılan kara düzene razı olacağız. Bugün burada sel gibi aktınız. Tarih yazdınız. Sizlerle gurur duyuyorum. Şuan tezgahları başında alın teri döken kardeşlerimi sevgi ile kucaklıyorum.Buraya yüreklerimizde umutla inançla geldik. Türkiye'nin dört bir yanından küçük guruplar halinde yollara düştük bu meydanlarda 10 binler olduk. Mücadelemize destek veren kardeşlerimizle birlikte yüz binler olduk. Bu miting kim olduğumuzu bilmeyenlere bir kimlik ibrazı olsun" diye konuştu.
Miting Haluk Levent Konseri ile son buldu.

BURSA

20 Ocak 2020 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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