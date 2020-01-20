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Gölyazı'da muhteşem dönüşüm

İHA

Türkiye'de Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamındaki 14 gölden biri olan ve 2001 yılından itibaren Uluslararası Yaşayan Göller Ağı'na dahil olan Uluabat Gölü'nün adeta gerdanlığı olan Gölyazı, bu yaz güçlenen alt yapısı ve yenilenen yüzüyle misafirlerini ağırlayacak.

Türkiye’de Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamındaki 14 gölden biri olan ve 2001 yılından itibaren Uluslararası Yaşayan Göller Ağı’na dahil olan Uluabat Gölü’nün adeta gerdanlığı olan Gölyazı, bu yaz güçlenen alt yapısı ve yenilenen yüzüyle misafirlerini ağırlayacak.
Kuş varlığı açısından Avrupa ve Ortadoğu’nun en önemli sulak alanlarından biri olan, Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamında bulunan, yaklaşık 2 bin 700 yıl öncesine ait kalıntıların bulunduğu Bursa'nın ve Türkiye'nin en önemli turistik bölgelerinden biri olan Gölyazı, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla hak ettiği değere kavuşuyor. Japon Seyahat Acentaları Birliği’nin (JATA) 2017 yılında Avrupa’da görülebilecek 30 bölgeden biri olarak gösterdiği Gölyazı'da adanın tamamında alt yapıdan üst yapıya önemli çalışmalar yapıldı.

Gölyazı'nın çehresi değişti
Çalışmalar kapsamında; 7 bin 43 metrekare tamburlanmış bergama doğal granit ile döşeme kaplaması, 30 bin 698 metrekare, 8 santim yüksekliğinde her renk ve ebatta mikronlu beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapıldı. Beton bordür, beton parke döşemeleriyle toplam 47 bin metrekare alan yeniden düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm bu çalışmalar için toplam 5,5 milyon TL harcanırken, yaz aylarına kadar meydan çevrelerine ferforje korkuluk imalatları, yeşil alan düzenlemeleri ve park bahçelere oturma grupları yerleştirilmesi çalışmaları da tamamlanacak.

Alt yapıya 19 milyon TL
Göl içindeki canlı yaşamının korunması amacıyla alt yapı çalışmalarına da büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, gölü evsel ve sanayi atıklarından kurtarabilmek amacıyla da toplamda 19 milyon 275 bin TL'lik alt yapı yatırımı gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında 8 bin 880 metre içme suyu ve isale hattı, bin tonluk içme suyu deposu, 17 kilometrelik kanalizasyon hattı imalatı ve 4 adet atıksu terfi merkezi ve ekipmanları çalışmaları gerçekleştirildi.

"Algı değil hizmet yapıyoruz"
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ile birlikte çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği Gölyazı'yı ziyaret etti. Gölyazı girişinde aracından inen ve yürüyerek hem esnafı ziyaret eden hem de gezi için gelen vatandaşlarla sohbet eden Başkan Aktaş, çalışmalar hakkında vatandaşların da görüşlerini dinledi. Hizmetler nedeniyle vatandaşlardan ve bölge esnafından bol bol teşekkür alan Başkan Aktaş, bu yaz Gölyazı'nın çok daha canlı olacağını söyledi. Bursa'nın turizm anlamında en önemli değerlerinden bir tanesinin de Gölyazı olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Ocak ayına rağmen burada eşsiz bir ortam var. Bütünüyle sit alanı olan bu bölge tarihi mirasın önemli izlerini bağrında barındırıyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak önemli işlere imza attık. Birileri gibi algı yapmıyoruz, bizatihi hizmet ediyoruz ve bu hizmetimizin karşılığını sahada görüyoruz. Alt ve üst yapıda şu ana kadar yaklaşık 25 milyon TL'lik yatırım yaptık" dedi.

"Yaptık, gururluyuz"
Ufak tefek eksikleri de yerinde görüp, gerekli notları aldıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Gölyazı, bu yazdan itibaren müthiş hareketlenecek. Esnaf arkadaşlarımız şimdiden hazırlıklı olsun. Allah'a hamdolsun yaptık, gururluyuz. Gölyazı'daki hem esnaf arkadaşlarımızdan hem de Gölyazı sakinlerinden bu çalışmalara sahip çıkmasını özellikle istirham ediyorum. Turizmle alakalı derdimiz, heyecanımız var. Gölyazı da önemli nirengi noktalarından biri. Siz güzel bir şey yaparsanız, bunun görülmesi kaçınılmaz bir gerçek. Girişten itibaren balıkçı haline kadar vatandaşlarla sohbet ettik. Kesinlikle ciddi bir memnuniyet var. Ciddi para harcayarak, bir şeyler yapmış olmanın ve ortaya eser çıkarmanın gururunu yaşıyoruz. Üzerine basarak söylüyorum. Biz birileri gibi, başkalarının yaptığı çalışmaların üzerine tabela takarak algı yönetmeye çalışmıyoruz. Gerçekten şehrimizi seviyoruz ve hizmet ediyoruz. Onun karşılığını da bu milletimiz bize 31 Mart'ta verdi, inanıyorum ki bundan sonra da verecektir. Gölyazı'yı bu yaz çok hareketli günler bekliyor. Çünkü bundan sonra tanıtımına ağırlık vereceğiz. Bu güzelliklerden başta Gölyazılılar olmak üzere hepimiz istifade edeceğiz" diye konuştu.

BURSA

20 Ocak 2020 Pazartesi

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